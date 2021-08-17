Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Okulların açılma hazırlıkları öncesinde Sağlık Bakanlığının 15 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü çocukların aşılanması ile ilgili kararı uzmanlar tarafından da olumlu karşılandı. Virüsün bulaş zincirinin kırılması için bunun bir gereklilik olduğunu söyleyen Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul “Özellikle mRNA aşıları için söylüyorum, Covid-19 aşılarının çocuklar üzerinde bütün güvenilirlik çalışmaları yapıldı; sakıncası olmadığı gösterildi ve onaylandı. ABD’de ve bazı Avrupa ülkelerinde 12 yaş üzerindeki çocuklar aşılanmaya başladı. Okulların açılması ile ilgili tartışmaların sürdürüldüğü bu dönemde çocukların aşılanması zaten bir gereklilik” dedi.

DÜNYADA ÇOCUK HASTA SAYISI ARTIYOR

Covid-19’un çıktığı ilk dönemde çocukların risk altında olmadığı belirtilmişti. Ancak son aylarda bütün dünyada çocuk vaka sayısında belirgin bir artış olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ertuğrul, bunun sebebinin birçok ülkede ileri yaştakilerin aşılarının tamamlanmasına karşın genç ve çocuk grupta aşıların yapılmamış olması olduğunu ifade ederek “Covid-19 aşısızların hastalığı haline geldi. Artık servislere yatırdığımız hastaların neredeyse tamamı aşısız. Akciğerleri bitik durumda geliyorlar. Aşının etkinliği günlük gözlemlerimizde de ortaya çıkıyor. Dünyada da ve benzer şekilde ülkemizde de erişkin nüfusta aşılanma oranları arttıkça, hastalanan ve hastanelere yatan genç ve çocuk sayısında da artış oluyor. Buradan çıkışın tek yolu genç ve çocukların da aşılanması” dedi.

OKULLARIN AÇILMASI İÇİN ÇOCUKLAR AŞILANMALI

Çocukların hastalığı genellikle hafif geçirdiğini ancak bulaştırıcılıklarının büyüklerle aynı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ertuğrul “Şu anda çocuklarımızı aşılamanın en önemli sebeplerinden biri çocukları korumanın yanında bulaştırıcılıklarını engellemek. Çünkü yetişkin grupta aşılama henüz tamamlanmadı. Okuldan gelen çocuk, aşısız anne babasına, dedesine anneannesine sarılacak ve onları hasta edecek. Eğitime sağlıklı bir şekilde devam edebilmek için bu yaş grubunun aşılanması önemli” diye anlattı.

AŞI KISIRLIK YAPMAZ

Aşı karşıtlarının Covid-19 aşıları için kısırlık yaptığı iddialarının hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını anlatan Prof. Dr. Ertuğrul “Nereden çıktığı belli olmayan bu dedikodu bütün çocukluk çağı aşıları için söylendi. Şimdi de Covid-19 aşısı için bu söylenti yayılıyor. Aşılar kısırlık yapsaydı dünya nüfusu yok olurdu. Tam tersine artıyor. Bu söylentiyi kanıtlayacak tek bir vaka bile yok. Covid-19 aşısı da kısırlık yapmaz. mRNA aşılarının çocuklar üzerinde hiçbir zararının olmadığı güvenlik çalışmalarında gösterildi. Bu konularda hiçbir anne babanın kafası karışmasın” diye konuştu.

Covid-19’da aşılama yaşı 15’e düştü Yeni düzenleme ile sağlık çalışanları ve öncelikli gruptakilere de dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı.