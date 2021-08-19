Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Araştırma, Temmuz 2020 ile Ocak 2021 arasında bin doğum incelenerek elde edildi. Araştırmada 9 bin kadının koronavirüs testi, hamileliğin bir safhasında pozitif çıktı. Araştırmacılar, Covid-19’lu kadınlarda 37. haftada ya da daha önce doğum riskinin yüzde 60 fazla olduğunu belirledi. Covid,19’lularda erken doğuma neyin yol açtığı bilinmiyor. Bilim adamları, erken doğumlardan kurtulmak için, çocuk bekleyen kadınlara aşı olmalarını tavsiye ediyor.

Gebelik tansiyonu erken doğum sebebi Gebeliğin 20. haftasından sonra ortaya çıkan ve halk arasında “gebelik zehirlenmesi” olarak bilinen preeklampsi hastalığına yol açan gebelik tansiyonu anne adaylarının en büyük kâbusu.