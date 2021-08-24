Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

İngiltere de başlatılan bir çalışmada araştırmacılar, üçlü negatif meme kanseri olan hastalarda aspirin test ediyor. Araştırma, tümör hücrelerinde östrojen, progesteron veya HER2 reseptörleri için pozitiflik saptanmayan üçlü negatif meme kanseri hastalarında aspirinin, tümörleri immünoterapiye duyarlı hâle getirip getiremeyeceğini test eden ilk çalışma niteliğini taşıyor. Araştırma, ucuz ağrı kesicinin, agresif hastalık formuna yakalanan kadınların hayatta kalma oranlarını artırıp artırmayacağını ortaya koyması açısından önem kazanıyor.

Aspirin talebi patladı, uzmanlar uyardı Eskişehir-Bilecik Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış, Aspirin'in gelişigüzel kullanılmaması konusunda uyarılarda bulundu.