Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Daha çok kozmetik malzeme olarak bilinen botoksun doğru dozda kullanıldığında birçok hastalığın tedavisinde uygulanabileceğini belirten Opr. Dr. Mustafa Korkmaz, “Günümüzde kozmetik kullanımının yanı sıra botoks mesane sorunlarında, aşırı terleme, aşırı tükürük salınımında, bazı ses ve konuşma bozukluklarında, bruksizmde, migren ve bazı baş ağrılarında da uygulanıyor” dedi. 18 yaş altına botoks uygulamasının yapılmadığını hatırlatan sadece şaşılık ve göz spazmı durumunda 12 yaş üstünde uygulanabileceğini söyledi. Opr. Dr. Korkmaz, işlemden sonra kalsiyum içeren besinler tüketilmesi gerektiğini ifade etti.

Hamilelikte botoks yaptırmayın Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Hilmi Cevdet Altınyazar, hamilelik sürecinde zararlı cilt bakımı kimyasallarının bebeğin sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

Hayalet dolgu ve baby botoks hakkında bilinmeyenler Ameliyatsız estetik uygulamalarının başında gelen botoksun uzun yıllardır birçok kişi tarafından tercih edildiğini kaydeden Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bora Özel, botoksa olan bu talebin fazla olmasının, aynı zamanda botoks uygulamalarının daha çeşitli hale gelmesini sağladığı söyledi