Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Şekerli ve karbonhidratlı gıdaların boş mideye yenilmesi durumunda içerdikleri şekerin hızla emildiğini söyleyen endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı Dr. Özlem Sezgin Meriçliler “Bu durumda kan şekeri hızlı yükselir. Bir o kadar hızda da insülin salgısı uyarılır. Bu tür gıdaları mümkün olduğunca az yemeyi ve asla aç karnına tüketmemeyi kural olarak benimsemelisiniz” diyor.

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