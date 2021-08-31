Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Raporda ikinci kanserlerin oluşmasındaki en büyük risk faktörünün sigara içmeye devam etmek ve aşırı kilo olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal “Erkeklerin sağlıklı kişilere kıyasla ikincil bir farklı kanser geliştirme ihtimalinin yüzde 11 daha yüksek olduğu ve bu kanserden ölüm ihtimallerinin genel popülasyona kıyasla yüzde 45 daha yüksek olduğu rapor edildi. Kadınlarda bu risk sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 33’dür” dedi. Prof. Dr. Turhal, kanser geçiren kişilerin sigara ve kilo kontrolüne dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatarak “Sigara içenler arasında ikincil görülen kanserler akciğer kanseri, idrar kesesi kanseri, yutkunma borusu kanseri ve ağız ve yutak kanserleridir. Obezite ile ilişkili olan kanserler ise; kolon kanseri, pankreas kanseri, rahim kanseri ve karaciğer kanseri” sıralamasını yaptı.

Aspirin kanser tedavisinde kullanılabilir mi? Daha önce yapılmış 18 farklı kanseri kapsayan 118 çalışmasında diğer sağlık sebepleriyle aspirin alan hastaların hayatta kalma ihtimalinin yüzde 20 daha fazla olduğunun ortaya çıkması, bilim insanlarını aspirinin kanser tedavisinde kullanılması ile ilgili daha ileri çalışmalar yapmaya yöneltti.

Covid-19’a karşı prostat kanseri ilacı Normalde prostat kanseri hastalarının tedavisi için geliştirilen bir ilaç Covid-19 hastalığına da iyi geldiği tespit edildi.