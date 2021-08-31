Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Journal of Hospital Medicine'de yayımlanan çalışmada hastanede beş günden fazla yatan 60 yaşın üzerindeki hastalar incelendi. Michigan Üniversitesinden araştırmacılar, hastaların yüzde 55'inden fazlasının, hastalıklarından kaynaklanan yeni bir akciğer veya kalp rahatsızlığı geliştirdiğini belirterek hastalardan bazılarının virüsün sebep olduğu komplikasyonlar yüzünden oturarak uyumak veya evde oksijen makinesi kullanmak mecburiyetinde kaldığını bildirdiler.

Kararsız kaldığı içi aşısını yaptırmadı! Covid-19 hastası pişmanlığını anlattı Kayseri'de karşıt söylemler nedeniyle aşısını yaptırmayan ve yeni tip korona virüs (Covid-19) hastası olan 57 yaşındaki Şeyma Asya'nın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. 13 gün süren yaşam mücadelesinin ardından tedavisi pandemi servisinde devam eden kadının aşı pişmanlığı ise dikkat çekti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 erkeklere daha çok düşman çıktı Dünyayı etkisi altına alan ve Covid-19'un erkeklere daha çok düşman olduğu ortaya çıktı.