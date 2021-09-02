Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kalbi ve gözleri koruyan, bağışıklığı güçlendiren, posalı içeriği ile de sindirimi kolaylaştıran aşurenin aşırıya kaçmadan tüketildiğinde son derece sağlıklı bir yiyecek olduğunu söyleyen Acıbadem Fulya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz “Aşure buğday, nohut, kurufasulye, kuru incir, kuru kayısı, fındık, ceviz ve tarçın içermesi sayesinde hem iyi bir bitkisel protein kaynağı hem de vitamin ve mineral deposu. Diyetlerde de rahatlıkta tüketebileceğiniz aşure, hem tatlı ihtiyacını karşılar hem tok tutar hem de posa alımına destek verir. Tarçın serperek yediğinizde kan şekeri kontrolünü sağlar. Bir orta boy kâse aşure 350-400 kaloriye denk gelir. Bu sebeple tüketiminde aşırıya kaçmamak, haftada iki kâseden fazla tüketmemek gerekir. Diyabet hastalarının çok daha kontrollü olması şart” dedi.

'Damgalama' obezite tedavisini zorlaştırıyor Obezitenin Türkiye’deki erişkinler içerisinde yaklaşık 20 kişiyi etkilediğini söyleyen Türkiye Obezite Araştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. Volkan Demirhan Yumuk, tedavideki en önemli engellerden birinin toplumsal “damgalama” ve “ayrımcılık” olduğunu vurguladı.

Uykunun azı da çoğu da Alzheimer riskini artırıyor Stanford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, günde 6 saatten daha az, 9 saatten fazla uyuyan kişilerin beyin fonksiyonlarında bozulma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.