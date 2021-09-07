Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Ameliyata gerek kalmadan kolayca tedavi edilebilecek bazı fıtıkların halk arasında “sınıkçı” adı verilen kişilerin bilim dışı uygulamaları yüzünden çok ciddi hâle geldiğini söyleyen beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Göçmez “Bel fıtığına bağlı ciddi problemlerle gelen hastaların büyük çoğunluğu öncesinde bilim dışı uygulamalara baş vuruyor. Aslında yatak istirahati ve fizik tedavi gibi basit metotlarla geçebilecek olan problem, yapılan hatalı uygulamalar yüzünden ameliyat gerektirecek boyuta ulaşabiliyor. Hatta hastanın felçli kalmasına yol açabiliyor” dedi. Bazen fıtıkların vücudun ürettiği mekanizmalar sayesinde kendiliğinden düzelebildiğini anlatan Doç. Dr. Göçmez, bu düzelmenin genellikle ilk üç hafta içinde gerçekleştiğini belirterek “Hastalar bu iyileşmenin masaj veya diğer tıp dışı uygulamalara bağlı olduğunu düşünüyor. Oysa dışarıdan fıtığı hissetmemiz, hareket ettirmeniz, eritmemiz ya da yerini yerleştirmemiz mümkün değildir” diye konuştu. Bel fıtığının ileri evrelerinde hastalarda bel ağrısı olmadığına da dikkat çeken Doç. Dr. Göçmez “Ameliyat ettiğimiz hastaların yüzde 95’i bacak ağrısıyla gelen ve bel ağrısı olmayan kişiler” dedi.

'Fazla kilo fıtık riskini arttırıyor' Doç. Dr. Ahmet İnanır, “Fazladan 50 kilogramlık bir ağırlığın gün boyunca taşınması bel omurları arasındaki disklerde, bağlarda, kaslarda, eklemlerde kronik zorlanmaya ve bozulmaya yol açar. Ayrıca 50 kilogram fazla kilosu olan bir insanın eğilerek bir kalemi alması durumunda dahi bele en az 250 kg ekstra yük binmektedir” dedi.

Her bel ağrısı fıtık değil Hayatı zindan eden bel ağrısı basit bir kas gerilmesinden tümöre kadar birçok sebebe dayanabiliyor.