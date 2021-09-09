Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İyot eksikliğinde tiroit bezinin az çalıştığını ve bu durumda halsizlik, yorgunluk, kilo vermede zorluk ve saç dökülmesi gibi şikâyetlerin ortaya çıktığını ifade eden Dr. Gönülalan “Tiroit hormonu eksikliği mutlaka testlerle ortaya konmalıdır. Son aylarda iyot kullanımına teşvik var. Herkesin günlük ihtiyacımızın 10-20 katı gibi iyot içeren damlaları üçer-beşer damla kullanması çok sakıncalı. Yüksek doz iyot kullanımı, tiroit fonksiyonlarını bozabilir” diye konuştu.

8 Eylül 2021 koronavirüs haritası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 262 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 23 bin 914 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan Mu varyantı açıklaması! Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Mu varyantıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İlhan, “Pandemi devam ettikçe belki Mu-1, Mu-2 gibi varyantların da çıkabileceğini bilmemiz gerekiyor. Çünkü virüs sürekli kendini geliştirmeye çalışıyor. Yaşam mücadelesi veriyor. Oysa insanlar aşı oldukça virüsün artık üreyebilecek bir yer bulamaması ile pandemiden kurtulacağımızı bilmek gerekiyor. Sözün özü aşılı sayısı ne kadar artarsa varyant sayısının da o kadar azalacağını söylemek mümkün” dedi.

Çin'den mRNA koronavirüs aşısı kararı Son dönemde varyantları ile adını duyuran koronavirüs için Çin'den flaş bir karar geldi. Çin merkezli Sinopharm yeni koronavirüs varyantlarına karşı mRNA tabanlı aşı geliştirdiklerini duyurdu.