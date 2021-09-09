Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Dünyanın başı ilk defa Hindistan’da ortaya çıkan ve kısa sürede bütün dünyaya yayılarak baskın varyant hâle gelen Delta ve Delta Plus ile dertte iken, şimdi de Mu varyantı ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütünün resmî olarak takibe aldığı varyant, şu ana kadar 40 ülkede görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye’de de 2 kişide Mu varyantı tespit edildiğini ancak bununla ilgili ilave tedbire ihtiyaç olmadığını duyurdu. Mu varyantının bulaşıcılığı, daha fazla yayılıp yayılmayacağı ve aşılara karşı direnci merak ediliyor. Bu konu ile ilgili olarak görüşlerine başvurduğumuz İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, Mu varyantı ile ilgili sorularımızı cevapladı.

SOSYAL MEDYA SÖYLENTİLERİNE İNANMAYIN

Öncelikle sosyal medya paylaşımlarında Delta’dan daha bulaşıcı olduğu belirtilen Mu varyantı ile ilgili bu yönde bir ispat bulunmadığını ve sosyal medyada dolaşan söylentilere inanılmaması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Çetiner, yine de tedbirli olunması gerektiğini ifade etti. Mu varyantının ilk olarak ocak ayında Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya’da görüldüğünü hatırlatan Prof. Dr. Çetiner “Mu varyantının ne kadar ölümcül, ne kadar hızlı yayılan, aşılara kadar dirençli olduğunu henüz bilmiyoruz ama Delta varyantından öğrendiklerimiz kuşkuyu artırıyor. Bütün dünyanın gözü Mu varyantının üzerinde. Belçika’da bütün vakaların yüzde 1’ini, ABD de yüzde 2’sini oluşturuyor. Hatta Miami Üniversitesinin yaptığı bir çalışma vakaların neredeyse yüzde 10’unun Mu varyantı olduğunu gösteriyor. Varyantın çıktığı Kolombiya’da ise vakaların yüzde 30’u Mu varyantı. Bekleyip göreceğiz” dedi.

MUTASYONLARDAN KURTULMANIN YOLU AŞILAMA

Varyantların virüsün hızla çoğaldığı, salgının kontrolden çıktığı bölgelerden kaynaklandığını söyleyen Prof. Dr. Çetiner “Mutasyon, virüsün kendini kopyalarken yaptığı genetik hatalardır. Virüs ne kadar çok bölünür, çoğalır ve bulaşırlarsa o kadar çok mutasyonu uğrama riski var. Mustasyonlar genellikle virüsü daha güçsüz kılıyor. Nadiren de daha güçlü ve korunaklı hâle getiriyor. Hindistan’da ortaya çıktığı zaman insanların pek önemsemediği Delta varyantı zaman içinde bütün dünyada görülen koronavirüs vakalarının yüzde 90-95’ini’oluşturdu. Aynı şeyi Mu’da yaşamamak için dikkatli olmak gerek” diye konuştu.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan Mu varyantı açıklaması! Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Mu varyantıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İlhan, “Pandemi devam ettikçe belki Mu-1, Mu-2 gibi varyantların da çıkabileceğini bilmemiz gerekiyor. Çünkü virüs sürekli kendini geliştirmeye çalışıyor. Yaşam mücadelesi veriyor. Oysa insanlar aşı oldukça virüsün artık üreyebilecek bir yer bulamaması ile pandemiden kurtulacağımızı bilmek gerekiyor. Sözün özü aşılı sayısı ne kadar artarsa varyant sayısının da o kadar azalacağını söylemek mümkün” dedi.

Bakan Koca'dan Mu varyantı açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Mu varyantına ilişkin, "Şu an ilave bir tedbir getirmeyi düşünmüyoruz. Çünkü şu ana kadar bizim yeni varyant olarak tespit ettiğimiz 2 vaka dışında olmadı Mu ile ilgili. Dolayısıyla ağırlıklı Delta ve Delta Plus şeklinde ve yüzde 90'ı geçen oranda söz konusu. Giderek aşılama oranının da artışıyla, biz şu an bildiğiniz gibi toplamda aşılanma 62 milyondan 40 milyona doğru gitmiş oldu iki doz aşının yapıldığı. Dolayısıyla giderek bu sayının artışıyla ben giderek vakaların aşağı doğru düşeceğini düşünüyorum“ dedi.

DSÖ uyarmıştı! Yunanistan'da 'Mu varyantı' paniği Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'yakından izlenmesi gereken varyant' kategorisine alınan ve aşıya karşı daha fazla direnç gösterebileceği açıklanan 'Mu varyantı' Yunanistan dahil 39 yakın ülkede tespit edildi.