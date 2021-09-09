Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüste açıklanan günlük tablo, kötü gidişatın devam ettiğini gösterdi. En etkili mücadele yönteminin aşı olduğu bilinirken, bu konuda vatandaşların bilinçlenmesiyle virüsün kontrol altına alınacağı biliniyor. Bu kapsamda bugün açıklanan verilerde; Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 793 Covid-19 testinin yapıldığı, 23 bin 846 kişinin testinin pozitif çıktığı, 257 kişinin ise hayatını kaybettiği görüldü.

257 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 7 Eylül’de açıklanan 24 saatlik verilere göre 23 bin 846 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 257 oldu. Bir günde toplam 314 bin 793 test yapılırken iyileşen hasta sayısı 31 bin 322 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 82,05 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 63,80 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 100 milyon 267 bin 925’e yükseldi.

AŞI UYGULAMASINDA İLK SIRA MUĞLA'NIN

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kilis, Kilis, Yalova, Amasya, Aydın, Antalya ve Kırklareli takip etti.

GÜMÜŞHANE AŞI UYGULAMASINDA SON SIRAYA GERİLEDİ

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 63,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Gümüşhane’yi sırasıyla Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Bitlis takip etti.

"BİRLİKTE BU TABLOYU TÜMDEN DEĞİŞTİREBİLİRİZ"

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Vaka sayımız 23 bin 846. Dünle bugün arasında lehimize 68 fark var. Dün 262 olan can kaybımız, bugün 257. Acı haberin sayısı azaldı. Bu farklarda, sayılarla ifade edilemeyecek sonuçlar var. Hayat var. Bugün 100 milyon doz aşıya ulaştık. Birlikte bu tabloyu tümden değiştirebiliriz” dedi.







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