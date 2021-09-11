Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Aynı zamanda Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Ünal, dünya genelinde 12 yaşa kadar çalışmaların başlamasıyla birlikte ülkemizde de Sağlık Bakanlığının kararıyla Türkiye’de 16 yaşından itibaren gençlerimizi aşılama kararı çıktığını hatırlatarak “12 yaştan itibaren de altta yatan hastalığı olan çocuklara aşılanma hakkı getirildi. Çocuklardaki vaka artışı sebebiyle 12-16 yaş arası altta yatan ciddi hastalığı olanlar ve 16 yaş üstü herkesin aşılanması önemli. BioNTech’in 12 yaşından itibaren güvenli ve etkili olduğuna dair yayınlanmış üçüncü faz çalışmaları var. Sinovac aşısının üç yaştan on sekiz yaşa kadar güvenli ve etkili olduğunu gösteren ikinci faz çalışmaları da bitti. Aşıların çocuklar üzerinde hiçbir olumsuz etkisi yok ” dedi.

Covid-19 vakası görülen sınıfta uzaktan eğitime geçildi ​Sivas'taki Şehit Muhammet Onur Demir Anadolu Lisesinde bir sınıfta üç öğrencinin Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine tüm sınıf öğrencileri 14 gün süre ile uzaktan eğitime geçti.