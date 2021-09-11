Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Daha çok bebeklerde ve çocuklarda görüldüğü için çocukluk çağı hastalığı olduğu düşünülen Atopik Dermatitin yetişkinlik döneminde de devam edebildiğini söyleyen Dermatoimmünoloji ve Alerji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nilgün Atakan “Şiddetli kaşıntının yanında egzama benzeri kırmızı deri döküntülerinin de görüldüğü atopik dermatit özellikle gelişmiş toplumlarda sık görülen bir deri hastalığı. Genetik ve çevresel faktörlerin etkisiyle ortaya çıkıyor ve hayat boyu tekrarlanıyor. Çocuklarda görülme sıklığı yüzde 20-25. Çocukluk çağında başlayan hastalığın yüzde 20–30’u yetişkinlikte de devam ediyor” dedi.

Dermatoimmünoloji ve Alerji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Başak Yalçın Sanofi Genzyme'nin desteğiyle Türkiye'de ilk defa yapılan Atopik Dermatit araştırmasının sonuçları hakkında şu bilgileri verdi.

¥ Türkiye’de orta ve şiddetli Atopik Dermatit teşhisi ortalama üç yılda koyuluyor.

¥ 28 yaş civarında belirti göstermeye başlayan hastalara, ortalama 31 yaşında teşhis konuyor.

¥ Bağışıklık sistemi kaynaklı kronik bir hastalık olan Atopik Dermatitte, hastalarda yine bağışıklık sistemine bağlı diğer kronik alerjik hastalıklardan polen alerjisi, gıda alerjisi, astım da görülüyor.

¥ Dört hastadan biri yılda altı gün hastanede yatıyor.

¥ Atopik Dermatit hastalarının yaklaşık dörtte üçünün (yüzde 77) ataklar boyunca iş veya okul performansının etkilendiği görülüyor.

'Kaşıntının altından diyabet çıkabilir' Uzm. Dr. Tayfun Garip “Diyabet çok su içme, sık idrara çıkma, çok yemek yeme veya iştahsızlık, halsizlik, çabuk yorulma, ağız kuruluğu ve gece idrara çıkma olup daha nadir olanları bulanık görme, açıklanamayan kilo kaybı, inatçı enfeksiyonlar, tekrarlayan mantar enfeksiyonları ve kaşıntı şeklinde ortaya çıkabilir. Ancak akılda tutulması gereken bir önemli nokta da diyabet hastalığı gelişmiş olmasına karşın hiçbir belirti veya bulgunun olmayabileceğidir” dedi.