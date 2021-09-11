Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemi döneminde okullarına gidemeyen çocukların evde çoğu zaman yalnız kalmasının otizm spektrum bozukluklarının artışına yol açtığını söyleyen Prof. Dr. Karadeniz “Evde yalnız kalan çocuk bireyselleşti. Ekran bağımlısı oldu. Ekran maruziyetinin fazla olması bu hasta grubunu daha çok etkiledi. Otizme eğilim arttı, hasta olanların hastalıkları tetiklendi. Özel eğitim ihtiyaçları olan çocukların okula gidememesi yüzünden eğitimleri ve tedavileri aksadı. Pandemi önemine ait otizm spektrum bozukluklarına artış görüyoruz” dedi.

Çocukların psikolojik olarak okula hazır olduklarını ancak ebevnlerin hazır olmadığını söyleyen Prof. Dr. Karadeniz “Aile çocukla düzgün iletişim kurup pandemiyi doğru anlatabilirse, kaygılanmaya gerek kalmaz. Önemli olan ana kuralları doğru anlatabilmek. Aile önce kendi kaygısını azaltmalı ve bunu çocuğa hissettirmemeli. Eğer bu konuda sıkıntı yaşanıyorsa profesyonel bir destek alınmalı” diye anlattı.

Otizmli piyanistin başarısında anne eli İzmir’de yaşayan Filiz Serin’in otizmli piyanist oğlunu ve otizmi anlattığı “Seni Yazdım” kitabı yayınladı. Oğlunun müzikteki başarısında büyük emeği olan anne Serin, “Bu süreçte ‘önce o’ demek önemliydi. Kadınlar hayatı değiştirirler. Kadında bu güç var. Çocuğu otizm tanısı almış annelerin hayatlarının çok büyük bir zora girdiğini, bu hayattan çekip gitmek isteyecek kadar büyük zorluğun içine girdiğini hiç unutmayalım. Ne olur annelerden desteğinizi esirgemeyin” dedi.

Büyük otizm taraması Otizmle mücadelede kendi modelini geliştiren Türkiye, pandemi döneminde Türkiye çapında 1 milyon 800 bin çocuğa otizm açısından tarama yaparak, dünyayı kendine hayran bıraktı.