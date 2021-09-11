Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Covid-19 enfeksiyonunun kısa sürede tamamen ortadan kaybolmayacağını söyleyen enfeksiyon hastalıkları uzmanları, ancak aşılar ve ferdi korunma tedbirleri sayesinde 6-9 ay içinde grip gibi bir seyir izleyeceğini bildirdi. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) tarafından düzenlenen koronavirüs enfeksiyonunun günümüzdeki durumu ve gelecek beklentilerinin değerlendirildiği bir basın toplantısında konuşan Dernek Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap “Eğer aşıdan kaçan bir varyant ortaya çıkmazsa iyimser bir tahmin olsa da gerçekçi olduğunu düşündüğümüz beklentimiz, önümüzdeki 6-9 ay içerisinde pandeminin sona ermesi. Eldeki veriler artık hastalığın pandemi olmaktan çıkıp tıpkı grip gibi insanlar arasında dolaşmaya devam edeceğini ve bizim bir miktar daha sosyal ve toplumsal yaşantıya dönebileceğimizi gösteriyor. Yani az zaman kaldı. Tünelin ucundaki ışık göründü. Biraz daha dişimizi sıkmamız gerekiyor" dedi.

Aşılamaya rağmen vaka sayılarının geçtiğimiz yılla benzerlik gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Azap “Bu durum aşının etkisizliğinden değil, insanların ferdi koruma tedbirlerini gevşetmiş olmasından kaynaklanıyor. Bilimsel veriler, salgının bu şekilde hızla yayılmaya devam etmesi hâlinde virüsün de değişmeye devam edeceğini gösteriyor. Aşıların da etkisinden kaçabilen yeni varyantlarla karşılaşılabilir. Bu nedenle bütün dünyada pandemi kontrol altına alınana kadar salgının olabildiğince baskılanması gerektiğini gerekir. Tedbirlere uymaya devam edelim. İnsanların yüzde 80’inde etkili bir bağışıklığın sağlanması hâlinde önümüzdeki dönemde büyük oranda rahatlayabileceğimizi söyleyebiliriz’’ diye anlattı.

AŞILAR ÖLÜM SAYILARINI AZALTTI

Türkiye’de alfa pikinin yaşandığı nisan-mayıs arasındaki 1 aylık süreçte 10 binden fazla ölümün görüldüğünü, deltanın etkisini yaşadığımız son bir ayda ölüm sayısının 5 bin civarında olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Azap “Bu azalmayı aşıya borçluyuz, elbette 5 bin ölüm de çok fazla. Ancak azaltılması aşılama oranının artmasına ve infeksiyonun toplumda yayılmasını sağlayacak tedbirlerin alınmasına bağlı. Sonbaharla birlikte kapalı ortamlarda bulunmanın ve kalabalıkların artması, okulların açılması nedeniyle vaka sayılarının artabileceğini düşünüyoruz. Bunu azaltmanın en önemli yolu aşılama oranımızı artırmak’’ dedi.

EĞİTİM, SAĞLIK GİBİ ALANLARDA ÇALIŞANLARA AŞI MECBURİYETİ GETİRİLEBİLİR

Ülkemizde esas olarak, yetersiz bilgi sahibi olunması yüzünden ‘aşılara karşı bir tereddüt’ söz konusu olduğunu hatırlatan KLİMİK Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, kullanımda olan Covid-19 aşılarının virüse karşı etkili ve güvenli olduğunu söyleyerek “Bugüne kadar dünya genelinde 5 milyar doz aşı uygulandı, ciddi ve sık görülen bir yan etkiyle karşılaşılmadığı için bütün aşılar kullanılmaya devam ediyor. Aşılanmada en doğrusu insanları ikna ederek aşılanmalarını sağlamak ancak yaptıkları işlerin toplum sağlığına etkisi nedeniyle özellikle eğitim, sağlık gibi sosyal hizmet alanlarında çalışanlara aşı mecburiyeti getirilebilir. Dünyada bunu yapan başta Fransa, Amerika olmak üzere çok sayıda ülke var” dedi.

2 DOZ BIONTECH AŞISINDAN SONRA EK DOZ GEREKEBİLİR

Biontech mRNA COVID-19 aşısının yaşlılarda ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde etkinliğinin azaldığını ifade eden Prof. Dr. Yavuz “Bu kişilerde şu anda uygulanan 2 dozdan sonra ek dozların da gerekebileceği artık biliniyor. Bu grupların ideal aşılama şemaları, devam eden çalışma sonuçlarına göre önümüzdeki günlerde daha net olarak belirlenebilecek’’ dedi.

MU MUTASYONU "ENDİŞE VARYANTI" KATEGORİSİNDE DEĞİL

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, dünyanın takip ettiği Mu varyantı ile ilgili olarak “En son ortaya çıkan ve tüm dünyada yayılarak etkili olan Delta varyantı aşıların etkisinde bir miktar azalmaya sebep oldu. Kolombiya kaynaklı Mu varyantı, henüz bu tür kötü sonuçlara yol açmadığı için ‘endişe oluşturan varyant’ kategorisinde değil. Mevcut veriler Delta kadar bulaşıcı olmadığı için Mu varyantının hâkim virüs hâline gelemeyeceğini düşündürüyor. Toplumlarda az da olsa dolaşmaya devam ederse üzerinde mutasyon biriktirerek daha avantajlı bir virüs hâline gelebilir. Bu yüzden yakından izleniyor” diye konuştu.

BioNTech 12 yaş altına Covid-19 aşı kullanımı için başvuracak Alman biyoteknoloji firması BioNTech, ürettikleri koronavirüs aşısının 5 ila 11 yaş grubu çocuklarda kullanım izni için gelecek haftalarda yetkili makamlara başvuracağını duyurdu.

Türkiye'de uygulanan Covid-19 aşı dozu miktarı 100 milyonu geçti Sağlık Bakanlığınca Covid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 100 milyon dozu geçti.