Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını, varyantlarıyla birlikte etkisinin yeniden artması üzerine ölüm saçmaya devam ediyor. İhmalin ve aşı uygulamalarından kaçınmanın süreci daha da çetin hale getirdiği bilinirken, veriler alarm vermeye devam ediyor. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 546 Covid-19 testi yapıldı, 21 bin 352 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti.

243 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 546 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 352 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 616 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,03, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 64,94 olarak gerçekleşti.

TOPLAM ASİ MİKTARI 101 MİLYONU AŞTI

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 101 milyon 748 bin 658'e yükseldi. En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Kilis, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Amasya, Aydın, Antalya ve Balıkesir olarak açıklandı. En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.

"BANA BİR ŞEY OLMAZ"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü vaka sayısının 21 bin 352 olduğuna dikkati çekerek, "Bu vakalara 'Bana bir şey olmaz.' ihmali yol açıyor. Bugünkü can kaybı 243. Vefatların nedeni, ihmallerin yol açtığı yayılım. Tam doz aşımızı zamanında olmalı, tedbirlere düzenli ve birlikte uymalıyız. Risk devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Covid'e okulların açılmasının etkisi bu hafta belli olacak Yüz yüze eğitimle birlikte vaka sayılarında artış yaşanabileceği belirtilirken aşılama konusunda bir türlü istenen seviyeye ulaşılamadı. Aşı sürecini tamamlayanların oranı yüzde 50’yi bulmadı.

Bakan Koca haftalık vaka tablosunu paylaştı Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından haftalık vaka durumunun yer aldığı tabloyu paylaştı. Vaka oranında en fazla artış yapan ilin Kayseri olduğu görüldü.