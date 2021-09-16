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Tel Aviv Üniversitesinde bilim insanlarının 6 hasta üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmada, 3 ay boyunca haftada 5 gün, 90 dakika hiperbarik oksijen cihazına giren alzhemier hastalarında beyindeki damarların yapısını değiştirerek kan akışının arttığı görüldü. Hastaların bilişsel performanslarının yüzde 16 arttığını vurgulayan bilim insanları, bu çalışmadan elde edilen bilgilerin basınçlı odalarda verilen oksijen tedavisi ile “Alzheimer’ın geri çevrilebileceğini” gösterdiğini söylediler.
Uykunun azı da çoğu da Alzheimer riskini artırıyor Stanford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, günde 6 saatten daha az, 9 saatten fazla uyuyan kişilerin beyin fonksiyonlarında bozulma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.