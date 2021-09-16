Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel salgın yeni korona virüsün, nasıl ortaya çıktığı hala gizemini korusa da uzmanlar arasında salgının nedenini bulmak için bir tür yarış başladı. Konuyla ilgili ortaya atılan komplo teorilerinin merkezinde iki iddia bulunuyor. Bu iddialardan biri virüsün yarasalardan insanlara bulaşması diğeri ise laboratuvar sızıntısından yayılması.

İNSANLAR ZARAR GÖRMEYE EN AÇIK TÜR

New York merkezli EcoHealth Alliance ve Singapur’daki Duke-NUS Tıp Okulu araştırmacıları, yarasaların virüsler için temel konak hayvan olduğu ve insanların da zarar görmeye en açık tür olduğu teorisini ortaya koydu. Yeni bir salgın konusunda uyarıda bulunan uzmanlar, her yıl tahmini bu türde 400 bin enfeksiyon meydana geldiğini açıkladı.

GÜNEYDOĞU ASYA KRİTİK BÖLGE

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü tarafından desteklenen araştırmayla ilgili açıklamalarda bulunan Sydney Ünivesitesi’nden Edward Holmes, ‘’Bu, muhtemelen insanların hangi sıklıkla yarasalardan bulaşan Sars bağlantılı corona virüsle enfekte olduğunu ölçen ilk araştırma denemesi’’ şeklinde konuştu. Araştırmaya göre Asya alt bölgesinin korona virüsle enfekte olabilen iki düzine yarasa türüne ev sahipliğini yaptığını belirtti. Yalnızca Asya’da yaklaşık 478 milyon insanın korona virüsü taşıyan bu yarasalarla aynı yerde yaşadıkları ortaya koyuldu. Bununla beraber Güney Çin ve Myanmar’ın bazı bölgeleri, Laos, Vietnam ve Endonezya’nın virüs salgınına karşı tehlikeye en açık bölgeler olduğu aktarıldı.

ENFEKTE SAYISI MİLYONLARA ULAŞABİLİR

EcoHealth Alliance’tan Peter Daszk ve çalışma arkadaşlarının yaptığı çalışmasında ise yarasadan insana geçen korona virüsün yılda yaklaşık 50 bin kişiye enfekte olduğunu ve bu sayının milyonlara ulaşabileceği ortaya koyuldu. Çoğu hafif semptomlara sahip olduğu için insanlar arasında kolayca bulaşmadıkları tespit edildi.

Covid-19 salgınında eylül korkusu Hükûmet, aşısızlar için yeni tedbirleri gündemine alırken sonbahar endişesi yaşanıyor. Eylülden itibaren memleketlerden dönüşlerin başlaması ile birlikte virüs yükünün büyükşehirlere taşınmasından korkuluyor