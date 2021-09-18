Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Prostat kanserinin daha çok ileri yaşlardaki erkeklerde görüldüğünü söyleyen Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Dinçer hastalığın çoğunlukla belirti vermeden gelişebileceğini söyleyerek “Ancak sık idrara çıkma, idrarda kan görülmesi, ileri safhalarda kemik ve sırt ağrıları, idrar kaçırma prostat kanserinin belirtileri arasındadır. Hastalığın her aşamasında tedavi yöntemleri mevcut. Prostat kanserinin tedavisinde hastaya kemoterapi vermeden de uygulayabildiğimiz hormon baskılayıcı tedavi yöntemleri bulunuyor. Bunun dışında nükleer tıbbı da tedavide kullanabiliyoruz” dedi.

Covid-19’a karşı prostat kanseri ilacı Normalde prostat kanseri hastalarının tedavisi için geliştirilen bir ilaç Covid-19 hastalığına da iyi geldiği tespit edildi.

'Ailesinde prostat kanseri öyküsü olanlar dikkat' Üroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nusret Can Çilesiz, ''Aile öyküsü ve etnik köken, prostat kanserinin görülme ihtimalini artıran önemli faktörlerdir. Ailesel prostat kanseri olgularında genellikle 6-7 yaş daha erken başlangıç olduğu görülmüştür'' dedi.