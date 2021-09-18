Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Nar kabuğu özütü, zencefil ve zerdeçal içeren formülün son olarak koronavirüs varyantları üzerinde etkinliğinin araştırıldığını söyleyen Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada “İlk çalışmada orijinal koronavirüs üzerindeki etkinlik araştırılmıştı. Burada etkili olduğu 120 saatlik ölçüm süresi içerisinde belirli bir seyreltileme durumunda koronavirüsün gelişmesini 42 saat engellediği görülmüştü. Geçtiğimiz ay tamamlanan İngiliz varyantı üzerinde yapılan laboratuvar çalışmasında, bu üçlü formülasyonun virüsün hücre içerisine girmesini engellediği görüldü” dedi.

Anne oğul 2 saat arayla koronadan öldü Malatya'da koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Son olarak korona virüs teşhisi konan anne ve oğlu 2 saat arayla hayatını kaybetti.

Uzmanlar uyardı: Yeni bir korona virüs salgını kapıda olabilir Uzmanların ortaya koyduğu çalışma ile Covid-19’a benzer çeşitli korona virüsleri taşıyan hayvanların Çin ve Güneydoğu Asya’da her yıl binlerce insanı enfekte ettiği ortaya koyulurken bölgede yılda 400 bin enfeksiyonun meydana geldiğini tahmin ettiklerini açıkladılar.