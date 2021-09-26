Türkiye Gazetesi

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Bu konuda yayınlanan çalışmalar, hamilelik sırasında ağrıyı kesmek amacıyla düzenli olarak parasetamol kullanmanın cenin gelişimini olumsuz etkilediğini ve doğumdan sonra bebeğin beyin, üreme ve ürogenital sistemlerinde problemlere yol açabileceğini gösterdi. Bu bebeklerde dikkat eksikliği hareket bozukluğu ve otizm sıklığında artış olduğu ve ayrıca erken ergenlik için de risk faktörü olduğu gösterildi. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar farelerde üreme fonksiyonunu olumsuz etkilediğini ortaya koydu. Uzmanlar, arada bir alınan parasatemolün zararı olmadığını ancak hamilelerin mümkün olduğunca ağrı kesici kullanmaları gerektiğini bildiriyor.

Koronaya yakalanan 7 aylık hamile kadın: Pişmanım, keşke aşı olsaydım Manisa'da bebeğine bir şey olur korkusuyla Covid-19 aşısı yaptırmayan hamile kadın, doğuma yaklaşık 2,5 ay kala koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırıldı. Sağlığına kavuşan ancak zorlu bir süreç geçirdiğini belirten kadın, "Pişmanım, keşke aşı olsaydım" dedi.

Hamilelikte ilk 3 ay diş tedavisi yapılmaz Pedodonti uzmanı diş hekimi Dr. Özge Bektaş, hamilelik döneminin ilk üç ayında bebeklerin organlarının geliştiğini hatırlatarak bu süreç içerisinde anne adaylarının diş tedavisinden kaçınması gerektiğini söyledi.