Türkiye Gazetesi

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Halk arasında “doğal antibiyotik” olarak bilinen sarımsağın antibakteriyel özelliği sayesinde vücudu enfeksiyonlara karşı koruduğunu söyleyen Beslenme uzmanı Eda Balcı “Yüksek tansiyon, kalp hastalıkları üzerine etkili olan sarımsak, kolesterolü düşürür, yaraları iyileştirir, diyabetlilerde kan şekerini düzenler. Kanserden koruyucu etkisi vardır. Ancak tansiyonu, ülseri, düşük tansiyonu veya tiroit problemleri olanların sarımsağı dikkatli tüketmesi gerekir” dedi. Pişirilmeden tüketilen sarımsağın daha faydalı olduğunu hatırlatan Balcı, kokusunun rahatsız edici olabileceğini belirterek “Sarımsağın uzun süreli pişirilmemesi gereklr. Yemeklere piştikten sonra eklenirse besin ögesi kaybı önlenebilir. Çiğ sarımsağın kokusunu azaltmak için sütle tüketilmesi tavsiye edilir” şeklinde konuştu.

Üreticisi anlatıyor: Yerli sarımsak ile Çin sarımsağı nasıl ayırt edilir? Eskişehir’de eşi ile birlikte yıllardır sarımsak satan Sevil Yalçın, yerli üretimi olan Kastamonu sarımsağı ve ithal edilen Çin sarımsağın arasındaki farkını dile getirerek "Vatandaş ‘ucuz bulduk’ diye Çin sarımsağı almasın. Çünkü Çin sarımsağı gerçek aroma ve tadı vermez. Kısa sürede çürür, turşuyu bozar” dedi.

C vitamini ve sarımsak işe yaramıyormuş! Bağışıklık sistemini güçlendiren vitamin ve mineral gibi mikrobesinlerin, Covid-19 riskini azaltıp azaltmadığına yönelik araştırmalar devam ediyor. Buna göre D vitaminin hastalıktan korunmada çok önemli olduğunu belirten uzmanlar, normal düzeydeki D vitamini seviyelerinin Covid-19 tedavisinde avantaj sağladığını söylüyor.