Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca önceki gün haftalık vaka sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre vaka sayısı en çok artan iller arasında üçüncü sırada Zonguldak yer aldı. Geçen haftaki verilere göre Zonguldak’taki vaka sayısı 100 binde 203,65 iken 11-17 Eylül tarihleri arasında açıklanan vaka sayısına göre Zonguldak’taki vaka sayısı 100 binde 157,98 artış göstererek 361,63'e çıktı. Vaka sayısındaki artış ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasına da yansıyarak Zonguldak’ın haritası kızarttı kent merkezi de yüksek riskli olarak gözükmeye başladı.

İKİ DOZ AŞI OLANLARIN ORANI YÜZDE 74

Aşı uygulamalarının da yoğun bir şekilde sürdüğü Zonguldak’ta en az bir aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus oranı haritasında aşılanma yüzdesi 85,9 olarak açıklandı. En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus oranı haritasında ise aşılanma yüzdesi 74 olarak açıklandı. Sezai Abacı, "Normalde bütün vatandaşlarımızın duyarlı olması lazım. Görüyoruz. İnsanların yarısından fazlası maskesiz. Bir şey söylendiği zaman da tepki gösteriyor. Bunun durdurulması lazım. İkinci aşıyı olmayanlar da olsun. Sağlık için mecbur olmamız lazım. Aşı olmayanlar hastanelerde yoğunluk oluşturuyor. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi ikinci aşılarımızı olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

“OKULLARIN AÇILMASI NEDEN OLDU”

Okulların açılmasıyla insanların alışveriş telaşında olduğunu ifade eden Murat Açıkgöz ise "Şu anda gördüğünüz gibi vakalar artıyor. Okulların açılması büyük neden oldu. Herkes dışarıda okul alışverişinin telaşında. İnsanların biraz dikkatli olması lazım. Gerektiği kadar, olması gerektikleri aşıları olması lazım. Biz dikkatli olmazsak hiç kimse koruyacak değil. Çoğu kişi de maskesiz. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.

Moderna CEO’su korona virüsün geleceğini konuştu: Yakında bebekler için de aşılar mevcut olacak ABD’li korona virüs aşısı geliştiricisi Moderna’nın CEO’sur Stephane Bancel, korona virüsün geleceği hakkındaki soruları yanıtladı. Bancel, korona virüsün bir yıl içinde bitebileceğine belirterek, yakında bebekler için de aşıların mevcut olacağını söyledi.