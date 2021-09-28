Türkiye Gazetesi

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Sindirim sisteminde yer alan faydalı bakterilerin antibiyotik etkisi yaptığını söyleyen Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Yüksel Dede “Bağırsaklarımıza bulunan kötü bakterilerin ürettiği toksinler, hücre hasarına yol açarak zararlı maddelerin beynimize ulaşmasına sebep oluyor. Bu maddeler, beyinde iltihaplanmaya ve hücre ölümüne yol açıyor” dedi. Bağırsaklarımızdaki ortamın sağlıklı olmasının, zararlı maddelerin dışarı sızmasını engellediğini aktaran Dr. Dede “Faydalı bakteriler vitamin sentezlenmesini sağladıkları için de beyini koruyor. Alzheimer riskini düşürmek için probiyotik bakterilerden zengin yoğurt, bol sebze ve meyve tüketilebilir. B, C, D vitaminleri beyin için önemli vitaminlerdir” diye konuştu.

Alzheimer'a diş fırçasıyla savaş açın Rutin hareketlerin Alzheimer’ı hızlandırdığını gösteren bilimsel çalışmalar, sürekli yeni şeyler öğrenmeye çalışmak ve ezbere yaptığımız işlerin sırasını arada bir değiştirmenin beyni dinç tuttuğunu ispatlıyor. Dişinizi fırçalarken elinizi birer hafta arayla değiştirmeniz bile beyninizi şaşırtır.

Alzheimer’a oksijen tedavisi Sınırlı sayıdaki hasta üzerinde yapılan bir araştırma, alzheimer hastalarında oksijen tedavisinin hastalığın geri döndürülmesinde işe yarayabileceğini ortaya koydu.