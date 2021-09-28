Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Medikal yöntemler ve hayat tarzı değişiklikleri ile kilo veremeyen yetişkinlerde kullanılan obezite cerrahisi, çocukların gelişimin bozacağı için bilim adamları tarafından tavsiye edilmiyor. Ancak Suudi Arabistan’da yapılan bir çalışma ameliyat olan 5 ila 21 yaşındakiler arasında büyüme farkı olmadığını ortaya koydu. Sonuçlar, obezite ameliyatının, ameliyattan on yıl sonra kilo vermelerine ve Tip 2 diyabeti tersine çevirmelerine yardımcı olduğunu gösterdi. Ayrıca boylarındaki büyümeyi engellemedi. King Saud Üniversitesinden bariatrik cerrahi profesörü Dr. Aayed Alqahtani “Cerrahi olarak erken müdahale ederseniz, çocukların obezite ile ilgili hastalıklarını erken tedavi edebilir ve hayat kalitelerini iyileştirebilirsiniz. Daha uzun süre beklerseniz, hastalıkları geri döndürülemez hâle gelebilir” dedi.

ABD'de çocuklarda obezite korkutan seviyelere çıktı! ABD'de tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını döneminde özellikle çocuklarda görülen obezitenin git gide arttığı kaydedildi.

Obezite erken ergenliği artırıyor Çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemi olarak kabul edilen ergenliğin kızlarda ortalama 8 ile 13 yaş, erkeklerde ise 9 ile 14 yaş arasında başladığını söyleyen Yeditepe Koşuyolu Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Dr. Elif Sağsak “Özellikle obezite problemi yaşayan kız çocuklarında ergenlik yaşı öne kaydı. Ancak bazı hastalıklar da erken ergenliği tetikleyebilir” dedi.