Türkiye Gazetesi

Havaların soğuması üzerine artan grip, nezle vakaları, koronavirüsle benzer belirtiler taşımasıyla birlikte bireylerde Covid-19 endişesinin artmasına sebep oluyor. O halde grip-nezle gibi soğuk algınlıklarına dayalı hastalıklar ile koronavirüs arasında ayırt edici etmenler neler? Konuya ilişkin açıklama yapan Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, PCR testi ve hızlı grip antijen testi yaptırılması önerisinde bulundu.

PROF. DR. LEBLEBİCİOĞLU'DAN ÖNEMLİ TÜYOLAR

Covid-19 ile grip arasındaki belirti ve semptomların benzemesi önümüzdeki aylarda hastaları en çok zorlayacak konulardan biri olarak öne çıkıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan VM Medical Park Samsun Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Kliniği’nden Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, öksürük ve yorgunluk her iki hastalıkta ortak ana şikâyetlerdir. Tat ve koku kaybı ise Kovid-19 hastalarında sık gördüğümüz belirtilerdir. İshal de Kovid-19 hastalarının yüzde 20’sinde görülen bir belirtidir. Bu tür şikâyetleri olan hastalar bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır” şeklinde konuştu.

"PCR TESTİ VE HIZLI GRİP TESTİ YAPILMALI"

Grip ve nezle (soğuk algınlığı) aynı hastalık olmamasına rağmen birbiriyle sık karıştırıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, şunları söyledi:

“Grip genelde yılda bir defa geçirilebilirken, nezleye 8-12 virüsün farklı serotiplerinin etken olması nedeniyle insanlar kış boyunca birkaç defa nezle olabilir. Nezlede sıklıkla burun, akıntısı ve burun tıkanıklığı görülür. Ateş görülmez, hafif kırgınlık görülebilir ama günlük yaşamı etkilemez. Gripte ise yaygın kas ağrıları ve ateş görülür. Aşırı yorgunluk nedeniyle hastalar istirahat etme ihtiyacı hisseder. Grip yaptığı bu klinik tablo nedeniyle ülkemizde ‘paçavra hastalığı’ olarak da isimlendirilmektedir. Birçok ortak nokta bulunsa da her hastanın hikâyesi birbirinden farklılık gösterir. Bu nedenle tıpta sık kullanılan bir deyiş vardır; hastalık yoktur, hasta vardır. Hastalığın nasıl başladığı, hastanın şikâyetlerinin nasıl devam ettiği, kullandığı ilaçlara nasıl yanıt alındığı aile bireylerinde ve çalışma arkadaşlarında hastalık olup olmaması gibi bir dizi soru ile beraber hekim muayenesi hastalıkların birbirinden ayrılmasında yardımcı olur. Ayırıcı tanıda muayenenin yanı sıra Covid-19 PCR testi ve hızlı grip antijen testi yaptırılması önerilir.”

KORONAVİRÜS VE GRİPTEN AŞI YOLU İLE KURTULMAK MÜMKÜN

Hastalıkların tedavilerinin farklılıklar göstermesinin ayırıcı tanının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Bu üç hastalıkta da antibiyotikler etkili değildir. Kovid-19 ve gripten aşı ile korunmak mümkündür, nezlenin ise aşısı yoktur. Kovid-19 aşısı olmayanlarda veya eksik dozda aşı yapılanlarda hastalık ağır seyredebilmektedir. Aşılı bireyler ise hastalıktan korunmakta veya enfeksiyon gelişirse de daha hafif geçirilmektedir. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyum, kalabalık ortamlardan uzak durmak, kapalı mekanların taze hava girecek şekilde havalandırılması, Kovid-19 ve grip hastalarının izole edilmesi bu hastalıkların yayılımını azaltacaktır” ifadelerini kullandı.

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