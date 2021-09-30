Türkiye Gazetesi

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Özellikle okul çağındaki çocuklar için günde iki bardak sütün, hem beyin gelişimine olumlu etkisi olduğunu hem de bağışıklığı güçlendirerek grip ve soğuk algınlığından koruduğunu söyleyen Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç "Günde iki bardak sütün zekâ gelişimi açısından büyük önem taşıdığı ve okul başarısını artırdığı ve gripten koruduğu ispatlandı" dedi.

Çocuklarda koronavirüs ve grip belirtilerini ayırt etmek mümkün Yüz yüze eğitimin başlaması ve kış aylarının yaklaşması ile birlikte havaların soğuması, çocuklarda grip vakalarının artmasına neden oldu. Çocuklardaki belirtilerin koronavirüs belirtisi mi yoksa grip belirtisi mi olduğunu merak eden ebeveynler, iki hastalığın birbirinden nasıl ayırt edileceğini merak ediyorlar. İşte koronavirüs ve grip belirtileri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar

Sosyal medya çocuklarda duygu eksikliğine sebep oluyor Günümüzün en çok kullanılan iletişim platformlarından sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkilerini araştıran Klinik Psikolog Betül Çubuk, sosyal medyanın duygu eksikliği oluşturduğunu söyledi.

ABD'de çocuklarda obezite korkutan seviyelere çıktı! ABD'de tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını döneminde özellikle çocuklarda görülen obezitenin git gide arttığı kaydedildi.