Türkiye Gazetesi

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Carolina ve Stanford Üniversitesinden araştırmacılar, iğnelere ağrısız bir alternatif sunabilecek küçük bir 3D baskılı mikroiğneli aşı yaması geliştirdi. Fareler üzerinde yapılan denemelerde, aşı yamasıyla, koldan yapılan bir iğneye kıyasla 10 kat daha fazla bağışıklık tepkisi ve 50 kat daha fazla T hücresi ve antijene özgü antikor elde edildi. Madenî paradan daha küçük olan yara bandı şeklindeki polimer yama ile daha düşük ilaç dozuyla daha güçlü bir bağışıklık elde edilebiliyor.

Yanlış iğne iddiası az daha hayatını karartıyordu Zonguldak'ta 26 yaşındaki Gizem Meşe'ye baş ağrısı nedeniyle gittiği hastanede ağrı kesici iğne yapıldı. İğne sonrası ayağını hissetmeyen kadın, tekrar gittiği hastaneden başka hastaneye sevk edildi. Sinir zedelenmesine maruz kaldığı iddiasıyla tedavi altına alınan genç kadın, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

İğne ve aşı yaptırmak orucu bozar! Son günlerin tartışma konusu “Aşı orucu bozar mı bozmaz mı?” Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu eski Raportörü Prof Dr. Ramazan Ayvallı Hoca’ya sorduk.

Türk doktordan kanserli dokuyu yok eden iğne ABD’de dünyaca ünlü sağlık kurumu Mayo Clinic’te görev yapan Prof. Dr. Rahmi Öklü, kanserli dokuyu yok eden yeni bir sıvı geliştirdi. "Sadece ultrason ve iğneye ihtiyaç var" diyen Prof. Öklü’nün yönteminde ilaç doğrudan tümöre ulaşıp yok ediyor. İlaç o bölgede uzun süre kalıyor, fazla doz gerekmiyor. Bu sayede kemoterapinin yan etkileri yaşanmıyor.