Türkiye Gazetesi

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Covid-19’u atlatan kişilerin uzun süre devam eden ve “Post Covid” sendromu olarak adlandırılan fiziksel ve psikolojik şikâyetlerin bazen hayatı tehdit eder boyutta olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Bodur “Hastalığı ağır geçiren kişilerde hastalık sonrası dönemde kaslarda zayıflık, kalp ve akciğer problemleri ile karşılaşılabiliyor. Bu hastaların bir kısmı inme geçiriyor” dedi.

Post Covid sendromunun sadece ağır değil hastalığı orta ve hafif geçirenlerde de görülebildiğini vurgulayan Bodur “Nefes darlığı, yaygın vücut, göğüs ağrısı, uykusuzluk, anksiyete, depresyon, çarpıntı gibi birtakım problemlerin sürdüğünü görüyoruz. Hastaların kendilerinden şüpheye düşmeleri, ‘Acaba vesvesem mi var, kuruntu mu yapıyorum’ gibi bulguların da ortaya çıktığını görmeye başladık” diye anlattı.

"Post covid sendromuna dikkat" Koronavirüsü atlatanlarda yeni bir tehlikenin gözlemlendiğini açıklayan Dr. Serhat Koran, "Covid-19’a bağlı şikayetler 12 haftadan daha uzun sürüyorsa ‘post covid sendromu’ ortaya çıkıyor. Bu sendromun fiziksel ve psikolojik olarak 25’e yakın semptomu var. Koronavirüsü ağır geçirdiyseniz, 50 yaş üstündeyseniz ya da kronik hastalığınız varsa post covid sendromuna yakalanma riskiniz yüksektir” dedi.