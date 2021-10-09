Türkiye Gazetesi

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Her 8 kadından birini etkileyen meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor. Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle her yıl ekim ayı ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda gerçekleştirilen Pembe Top Sahada Projesi, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekiyor. Pembe Top, 21 Ekim 2021 Perşembe akşamı Anadolu Efes Spor Kulübü ile UNICS Kazan arasında oynanacak Turkish Airlines EuroLeague maçında tekrar sahada olacak. Sinan Erdem Spor Salonunda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

'Mamografi meme kanserini 4 yıl önceden tespit edebilir' Her sekiz kadından birinde meme kanseri görüldüğünü ve meme kanserinin kansere bağlı ölüm sebepleri arasında ilk 5’te yer aldığını belirten Doç. Dr. Ayşe Serap Akgün, "Mamografi, erken evre meme kanserini klinik olarak bulgu vermeden bir buçuk ile dört yıl öncesinde tespit edebilmektedir. Bu sayede ölüm oranlarının yüzde 30 düştüğü gözlemlenmiştir" dedi.

Meme kanserinde erken teşhis için hangi görüntüleme ne zaman yaptırılmalı? Erken dönemde yakalanan ve tümörü sadece memede sınırlı olan kadınlarda hastalıksız 5 yıllık hayat şansı yüzde 90’ın üzerine çıkıyor.