Türkiye Gazetesi

Covid-19’a karşı ABD’li Merck firması tarafından geliştirilen 'Molnupiravir' adlı antiviral ilacın Faz-3 çalışmaları belli oldu. Klinik araştırma sonuçlarına göre ilaç, ağır korona virüs hastalarında hastaneye yatış ve ölüm riskini neredeyse ortadan kaldırıyor. İlaç eğer acil kullanım onayı alırsa Covid-19’a karşı geliştirilen ve onay alan ilk ilaç olacak.

Söz konusu ilaç için şimdiden Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Singapur gibi birçok ülke sipariş verdi. Molnupiravir ilacının onay alması halinde Covid- 19 ile mücadelenin nasıl şekilleneceğini İHA muhabirine değerlendiren Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, “Eğer bu ilaç acil kullanım onayı (AKO) alırsa hap şeklinde Covid-19 hastalığına karşı kullanılacak ilk ilaç olacak. Bu da tarihsel bir döngü oluşturacak ve pandemi ile mücadelede aşıdan sonra virüse karşı ikinci en güçlü silah olabilir. Aşı yüzde 100 koruyuculuğa sahip değil, aşıdan faydalanamayan hastalarda ilaç fayda gösterecektir" dedi.

24 SAATTE VİRÜSÜ ÖLDÜRÜYOR

Yayımlanan Faz-3 sonuçlarına göre ilacın alındıktan çok kısa bir süre sonra etkisini gösterdiğini kaydeden Prof. Dr. Oğuztürk, "Deneysel çalışmalarda bu ilaç alındıktan 24 saat sonra virüsün öldüğü ifade ediliyor. Bu önemli bir başarı. Ek olarak bu ilacın güvenilirlik anlamında da olumlu özellikleri olduğu söyleniyor. Bu artıları pandemi ile mücadelede elimizi güçlendirme özelliğinin olduğunu bir şekilde ortaya çıkarıyor” şeklinde konuştu.

“COVİD-19 KARŞI AĞIZDAN ALINAN İLK İLAÇ OLACAK”

İlacın en büyük özelliklerinden birinin ağır hastalığı yüzde 50, ölümleri ise yüzde 100’e yakın oranda engellemesi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Oğuztürk, “Faz-3 çalışmaları ekim ayının başında sonlandırılan bir ilaçla karşı karşıyayız ve acil kullanım onayı alırsa dünyada Covid-19 hastalığına karşı ağızdan alınan ilk ilaç olma özelliğine kavuşacak. Hatta şu aşamada dahi dünyanın birçok ülkesi sipariş vermiş durumda. Bu ilacın yine en büyük özelliklerinden bir tanesi, hastanın hastalık tanısını aldıktan sonraki en kısa zaman aralığında alındığı zaman; 5 gün boyunca sabah akşam uygulandıktan sonraki süreçte hastalığa yatış oranını yüzde 50’ye yakın bir oranda azaltması ve ölüm oranını da neredeyse tamama yakın şekilde önlemesi ciddi ve olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir” diye konuştu.

Birçok ülke henüz onaylanmayan ilacı şimdiden şipariş vermiş durumda.

“KARANTİNADA KALMA SÜRELERİ AZALIR”

Molnupiravir ilacının virüsü etkisiz hale getirdiği ve genetik yapısını bozarak bulaşı da engellediği için karantina sürelerinde de değişiklik olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Oğuztürk, “PCR’ı pozitif olan kişiler tabi ki bu ilacı kullandıktan sonra karantinada kalma sürelerinde de ciddi oranda azalma olabilir. Bu tür ilaçlar sadece bu Merc firmasının Molnupiravir ilacı ile sınırlı değil. Dünyada birçok ilaç firması ve birçok ülkenin Ar-Ge firmaları bu tür ilaçları yapıyorlar. Norveç’ten Çin’e, Japonya’dan Kanada’ya kadar bir düzineden fazla ilaç şuan Faz-2, Faz-3 aşamalarında devam etmekte. Yani önümüzde çok karamsar bakmayacak kadar güzel bir süreç bizi bekliyor diyebiliriz” açıklamasında bulundu.

YENİ VARYANTLARDAN ETKİLENMEYECEK

Molnupiravir ilacının bundan sonra oluşabilecek varyant ve mutasyonlardan da etkilenmeyeceğini vurgulayan Oğuztürk, “Molnupiravir ilacı da diğer antiviral ilaçlar ile benzer özellikler göstererek etkinlik sağlıyor. O da virüsün yayılması ve çoğalması ile ilgili viralpolimeraz dediğimiz bir mekanizma var. İşte bunun inhibasyonu ile ilgili bir mekanizma söz konusu. Böylece virüsün çoğalması ile ilgili genetik kodda ölümcül bir hata oluşturarak virüsün etkisiz hale getirilmesini sağlıyor. Proteinlerle ilgili bir süreçle alakalı bir etkisiz hale getirme durumu söz konusu olmadığı için de herhangi bir varyantik değişiklik de ilacın etkinliğinde sıkıntı oluşturmayacak. İlaçların en büyük özelliklerinden bir tanesi bu. Ama dediğimiz gibi bu ilaçlar ile aşıyı da karıştırmamak gerekiyor” dedi.

Covid-19'a karşı yeni ilaç umudu! Norveç'te araştırmacılar, yeni bir ilaç kombinasyonunun COVID-19'a neden olan virüs olan SARS-CoV-2 ile mücadelede etkili olabileceğinden umutlu olduklarını söyledi.

ABD’li ilaç firmasından Covid-19’a karşı yeni ilaç ABD'li ilaç firması Merck, Covid-19'un ağır etkilerini ve virüs kaynaklı ölüm oranlarını yüzde 50 oranında azaltan hap formundaki ilk ilacı geliştirdiğini açıkladı.