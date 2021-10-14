Türkiye Gazetesi

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Tütün endüstrisinin hedefinde 15-24 yaş arasındaki gençler olduğunu söyleyen Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı “Endüstri bu yaş grubunu ‘değişim’ sloganı ile yakalamaya çalışıyor. Sigaranın zararları çok konuşulduğu için yeni alternatiflerle bu grubun karşısına çıkıyor. Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri tütün endüstrisinin gençleri bağımlı kılmak için buldukları yeni ürünler. ‘Sağlığa daha az zararlı’ ya da ‘Sigarayı bırakmak için kullanılabilir’ sloganları ile pazarlıyorlar. Son 10 yılda gençler arasında tütün ürünleri kullanım oranı yüzde 3 arttı. Bu önemli bir rakam” dedi.

Endüstrinin tütün ürünleri ile mücadelede yeni politikalar geliştirdiğine de işaret eden Prof. Dr. Dağlı “Son olarak sigara karşıtı gibi görünen Dumansız Dünya Vakfına sponsor olduklarını öğrendik. Vakfın kuruluş amacı tütün kullanımının ve sigara ilişkili ölümlerin azaltılması görünüyordu. Ama vakfın tek gelirinin büyük bir tütün firmasından geldiği ortaya çıktı” diye anlattı.

Sigara paketlerinde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı Deneme üretimleri başta olmak üzere her ne suretle olursa olsun yapılan üretimlerde, tütün mamulü birim paketi ile sigara üzerinde marka adı veya şirket-firma unvan kısaltması yazılması zorunluluğu getirildi.

Daha az içiyorlar ama... Kadınlar sigarayı erkeklere göre daha zor bırakıyor Fransa'da yapılan bir araştırmada kadınların, erkeklere oranla daha az sigara içmesine rağmen bırakırken daha fazla zorlandıkları belirtildi.