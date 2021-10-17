Türkiye Gazetesi

Koronavirüste son durumu gösteren günlük vaka tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Söz konusu tabloda, verilerin umut verici seyirde azalma kaydettiği görüldü. Açıklanan bilgiye göre; Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 426 Covid-19 testinin yapıldığı, 24 bin 114 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığı ve 186 kişinin de hayatını kaybettiği kaydedildi.

17 Ekim koronavirüs güncel tablosu.



VAKA VE ÖLÜM ORANLARINDA DÜŞÜŞ KAYDEDİLDİ

Açıklanan 24 saatlik verilere göre 24 bin 114 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 186 oldu. Bir günde toplam 341 bin 426 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 24 bin 403 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 76,21 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88,38 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 113 milyon 971 bin 512’e yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞI UYGULAMA VERİLERİ

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 81,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli’ni, Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 50,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı, Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.

BAKAN KOCA'DAN GENÇLERE AŞI ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Herkesin huzurunda gençlerimize çağrıda bulunmak istiyorum: Yarın yeni bir hafta başlıyor. Sizleri, aşılarınızı olmak üzere sağlık kurumlarımıza bekliyoruz. Aşı olmaya kararlı gelmeniz şart değil, bir sorunuz varsa cevap vermeye hazırız. Ne olursa olsun, yeter ki ihmal etmeyin!” dedi.

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