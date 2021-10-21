Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, gençlerin aşılama oranında henüz istenen seviyeye ulaşılamadı. Gençlerin, özellikle üniversiteler, yurtlar ve kalabalık alanlarda tedbiri de elden bırakmasıyla, kaptıkları virüsü ebeveynlerine taşıdıkları, böylece aşı sürecini tamamlamayan 65 yaş üstü kişilerde riskin daha da arttığı belirtildi.

ÖLÜM ORANLARI YÜZDE 16'YA YAKLAŞTI

Özellikle iki doz Çin aşısı olup da, üçüncü dozunu yaptırmayan kronik hastaların, hastane başvuruları ve yoğun bakımlardaki sayıları da yükseldi. Bakanlığın ‘Ağır hasta’ olarak nitelendirdiği grupta ölüm oranları yüzde 16’ya yaklaştı. Yoğun bakımlarda tam aşılı hasta oranının ise sıfıra yakın olduğu, tam aşılı kişilerin hastalığı kapsalar bile mevsimsel grip şeklinde atlattıkları ifade edildi.

Uzmanlar, aşılama oranları arttıkça Covid-19 virüsünün bir süre sonra tamamen mevsimsel gribe dönüşmesinin beklendiğini söyledi. Ayrıca aralıksız 7 haftadır devam eden salgının yayılım hızında son birkaç gündür bir yavaşlama olduğu tespit edildi. Bu haftaki üreme hızı son iki ayın en düşük değerinde.

Korona tedavisi gören kardeşler art arda öldü: Ablasının acısıyla 15 dakika yaşayabildi Samsun'da 50 gündür koronavirüs sebebiyle tedavi gören abla kardeş, 15 dakika aralıkla salgına yenilerek hayatını kaybetti.

Genç öğretmenin sonu korona oldu Çorum'da 40 yaşında olduğu öğrenilen genç öğretmen koronavirüsle mücadeleyi kaybederek hayatını kaybetti.