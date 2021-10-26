Türkiye Gazetesi

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Dünya Sağlık Zirvesi’nde konuşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghrebreyesus ‘Salgın ne zaman bitecek?’ sorusuna yanıt vererek Covid-19 salgınının "bitmekten çok uzak" olduğunu söyledi. Tedros, "Virüsler hızlı hareket eder, ancak veriler daha da hızlı hareket edebilir. Doğru bilgilerle ülkeler ve topluluklar ortaya çıkan risklerin önünde kalabilir ve hayat kurtarabilir” ifadelerini kullandı. Sözlerini şöyle sürdüren Tedros, “Kentleşme, ormansızlaşma, iklim değişikliği ve yoğun tarım uygulamaları salgın ve pandemi risklerini artırıyor” dedi.

“SALGININ SONLANDIRILMASI BİZİM ELİMİZDE”

Tedros, “Cevabım, 'Dünya, sona erdirmeyi seçtiğinde salgın sona erecek'. Bu bizim elimizde. İhtiyacımız olan tüm araçlara sahibiz, etkili halk sağlığı araçları ve etkili tıbbi araçlar. Ancak Dünya bu araçları kullanmadı, haftada neredeyse 50 bin dozla salgın bitmekten çok uzak. Bildiğiniz gibi bu yılsonuna kadar her ülkenin nüfusunun yüzde 40'ını aşılamayı hedefledik” şeklinde konuştu.

“GELECEKTE DAHA FAZLA PANDEMİ OLACAK”

G20 ve yüzde 40 aşılamaya ulaşan ülkelerin, Covid-19 aşı sırasında yerlerini diğer aşı ihtiyacı olan ülkelere vermesi gerektiğini belirten Dr. Tedros, bazı ülkelerin üçüncü bir doz uygulamasına doğru ilerlediğini, ancak daha az gelişmiş ülkelerde nüfusun büyük bir bölümünün ilk dozu bile almadığını belirterek, aşı dağıtımında eşitsizliği de eleştirdi. Tedros Adhanom Ghrebreyesus,i gelecekte daha fazla pandemi olacağı konusunda uyardı.

Çin, Pekin Maratonunu koronavirüs nedeniyle erteledi Çin’de her yıl düzenlenen Pekin Maratonu bu yıl, artan koronavirüs hasta sayısı nedeniyle ertelendi. Ülkede sağlık kurumları hasta sayısının artabileceği yönünde uyarılarda bulundu.