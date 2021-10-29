Türkiye Gazetesi

ABD’de bulunan George Washington Üniversitesi'nden bilim adamlarının araştırmasına göre, , fast-food ürünlerinin yüzde 80'inden fazlasında plastiği esnek hale getirmek için kullanılan ftalatlar bulundu.

BİRDEN ÇOK SAĞLIK SORUNUNA SEBEP OLUYOR

Ftalatlar plastikleştirici olarak sanayide kullanıyor. Vinil döşeme ve plastik ambalajlardan sabun ve şampuanlara kadar yüzlerce üründe yer alıyor. Madde, kanser, karaciğer hasarı, kısırlık, tiroid hastalığı, astım ve hatta daha küçük testisler gibi çok sayıda sağlık sorunuyla çocuklarda öğrenme güçlüğü, davranış sorunları ve dikkat eksikliği bozuklukları ile ilişkilendirildi.

KİMYASALA MARUZ KALIYORUZ

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre, insanlar ftalat içeren ürünlerle temas etmiş yiyecek ve içecekleri tüketerek veya ftalat partiküllerini doğrudan havadan soluyarak zararlı kimyasala maruz kalıyor.

ÇOCUKLAR ÖZELLİKLE TEHLİKEDE

CDC, çocukların özellikle savunmasız olduğunu, çünkü çocukların buldukları nesneleri genellikle ağızlarına götürdüğünü söyledi.

EN ÇOK SATAN ÜRÜNLERİ SIRALADILAR

Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology adllı bilimsel dergide yayımlanan çalışma kapsamında, araştırmacılar, pazar payına ve en çok satan ürünlere göre restoranları ve menü öğelerini (hamburger, patates kızartması, tavuk kanadı, tavuk dürüm ve peynirli pizza) seçti.

EN TEHLİKESİ HAMBURGER

Hamburger gibi etle yapılan ürünlerin daha yüksek ftalat seviyelerine sahipken, patates kızartması ve peynirli pizzada en düşük seviyedeydi.

YÜZDE 81 ORANINDA ASTIM RİSKİNİ ARTTIRIYOR

Bununla birlikte bilim insanları, sipariş ettikleri yiyeceklerin yüzde 81'inin astım riskinin artmasıyla bağlantılı olan DnBP adlı bir ftalat içerdiğini, yüzde 70'i ise doğurganlığın azalmasına ve diğer üreme sorunlarına bağlı olan DEHP içerdiğini aktardı.

Araştırmacılar, işleme ve paketleme ekipmanından çalışanların giydiği plastik eldivenlere kadar, gıda tedarik zincirinin herhangi bir yerinde hamburgerler ve diğer ürünlerin i ftalatlar ve yedek plastikleştiricilerle temas etmiş olabileceğini aktardı.

KADINLAR DAHA FAZLA MARUZ KALIYOR

Öte yandan, 2019 tarihli bir CDC raporu, siyahların beyazlardan daha fazla ftalata maruz kaldığını buldu. Ayrıca, genel olarak yetişkin kadınların sabunlarda, şampuanlarda, kozmetiklerde ve diğer kişisel bakım ürünlerinde kullanılan plastikleştiricilere erkeklerden daha yüksek seviyelerde maruz kaldığı bildirildi.

Fast food gibi ilaç satılıyor Covid-19 pandemi sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen kişilerin, vitamin ve takviye edici gıdalara yoğun ilgi göstermesi özelikle market ve e-Ticaret sitelerini harekete geçirdi.

"Çocukları Fast Food’tan uzak tutun" Çocuklarda böbrek yetmezliğine sebep olan hastalıklardan hemolitik üremik sendromuna ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Cihangir Akgün, "Batı’da hamburger hastalığı olarak da bilinen bu hastalık, az pişmiş etler ile bulaşıyor ve özellikle küçük çocukları etkiliyor. Ani gelişen böbrek yetmezliği, ağır derecede kansızlık ve kanamaya yol açabiliyor" dedi.

'Çocuklarda demir eksikliğine karşı fast food beslenmeden kaçının' Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Uzm. Dr. Hüseyin Sevim “Çocuklarda ileri seviyedeki demir eksikliğinde kalp yetmezliği meydana gelebilir. Bu çocukların düzenli ve dengeli beslenmesi oldukça önemlidir. Çocuklarımız için en tehlikeli durum demirden fakir karbonhidrattan zengin aperatif ve fast food tarzı beslenme ve 2 yaş altında yoğun inek sütü verilmesidir” dedi.