Türkiye Gazetesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili yeni çalışmalar hastalıkla ilgili yeni bilgiler öğrenmemizi sağlıyor. Ağız Diş Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Kerem Turgut Atasoy, ağız ve diş enfeksiyonlarının Covid-19’a yakalananlarda hastalık sürecini ağırlaştırdığını söyledi. Dr. Atasoy, “Pandemi sürecinde enfeksiyonsuz bir ağızla yaşamak, koronavirüs hastalığının daha hafif geçirilmesinde büyük önem arz etmektedir” dedi.



Dr. Atasoy, “Pandemi sürecinde enfeksiyonsuz bir ağızla yaşamak, koronavirüs hastalığının daha hafif geçirilmesinde büyük önem arz etmektedir” dedi.



Ağız Diş Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Kerem Turgut Atasoy, “Bununla birlikte, yapılan yeni çalışmalar, diş ve diş eti iltihaplarının koronavirüs hastalarında durumu olumsuz etkilediğini gösterdi” dedi.



"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE BİNEN YÜK ARTAR"



Dr. Kerem Turgut Atasoy, ağız ve diş enfeksiyonlarının vücudun kalp ve damar sistemi gibi farklı pek çok bölümünün yanı sıra bağışıklık sistemini de olumsuz yönde etkileyebileceğini dile getirdi. Bağışıklık sisteminin özellikle koronavirüs hastalığının seyrinde büyük önem taşıdığına dikkat çeken Dr. Kerem Turgut Atasoy, “Ağız ve diş enfeksiyonlarına bağlı olarak kandaki inflamatuar hücreleri çoğalır ve bağışıklık sistemine binen yük artar” ifadelerini kullandı.



"HAYATİ DERECEDE ETKİLEYEBİLMEKTEDİR"



“Ağızda enfeksiyon halinde artan mikroorganizmaların aynı zamanda akciğer enfeksiyonlarına da yol açabildiği çeşitli bilimsel çalışmalarda ortaya konmuştur” diyen Dr. Kerem Turgut Atasoy, bu durumun hayati risk oluşturduğunu ifade ederek, "Koronavirüs enfeksiyonu yaşayan hastaların akciğer fonksiyonları ciddi anlamda olumsuz etkilenir. Pnömoni adı verdiğimiz akciğer iltihaplanması gibi ek problemler de koronavirüs enfeksiyonunun klinik tablosunu hayati derecede etkileyebilmektedir" şeklinde konuştu.



AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINA DİKKAT



Olası Covid-19 hastalığına karşı önceden önlem almak gerektiğinin altını çizen Dr. Kerem Turgut Atasoy, o önlemler arasına mutlaka ağız ve diş sağlığının da alınmasını tavsiye ederek, "Bağışıklığın bu kadar önemli olduğu pandemi sürecinde enfeksiyonsuz bir ağızla yaşamak, olası bir koronavirüs enfeksiyonunun daha hafif geçirilmesinde büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.



Tuzla'da yeni ağız ve diş sağlığı kliniği hizmet vermeye başladı Türkiye İş Bankası grup şirketleri arasında yer alan Bayındır Sağlık Grubu, 29 yıllık tecrübesi ile Bayındır Tuzla Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’nde hizmet vermeye başladı.

Salgında ağız ve diş sağlığında dikkat edilmesi gereken hususlar Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yenisey, “Evimizi nasıl temizliyorsak, aynı şekilde dişlerimizde de hiçbir yüzeyinde birikinti kalmayacak şekilde temizlenmesi gerekiyor” dedi.