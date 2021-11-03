Türkiye Gazetesi

ABD’de tıp araştırmaları gerçekleştiren Mayo Clinic’in çalışmasına göre kan testinden kanser tespiti yapılacak. Kandan alınan örnek ile 50’den fazla kanser türünün tespit edilebileceği belirtildi. 6 bin 600 kişiyi içeren çalışmada alınan kan örneği üzerinden yapılan testlerde kanser teşhisi yapılabilecek 29 sinyal tespit edildiğini açıklayan bilim insanları, yaptıkları başka bir çalışmada testin yüzde 1’den daha az yanlış tespit yaptığı vurgulandı.

KAN BİR DNA İMZASI TAŞIYOR

Galleri adı verilen kan testini geliştiren Dr. Julia Feygin, “Pankreas, yumurtalık ve yemek borusu gibi tespit edilmesi zor, agresif ve genellikle ölümcül kanserleri yakalayabilir” derken, "Kanserler erken tespit edilebilirse, hasta sonuçlarını önemli ölçüde iyileştirebiliriz" şeklinde konuştu. Kanın bir DNA imzası içerdiğini söyleyen Feygin, geliştirilen kan testinin kanser hücresinin tuttuğu DNA’yı izlediğini söyledi.

KANSER SİNYALİ OLUP OLMADIĞI ORTAYA ÇIKARILABİLİR

"Kanda tümör kaynaklı bu küçük DNA parçalarını bulup sıralayabiliriz ve gördüğümüz kalıplara dayanarak kanser için bir sinyal olup olmadığını ortaya çıkarabiliriz” söyleyen Feygin, "Bu kanser sinyalinin vücutta nereden geldiğini çok yüksek doğrulukla tahmin edebiliriz" diye konuştu.

KANSER ERKEN TEŞHİS EDİLEBİLİR

Araştırmayı gerçekleştiren diğer isimlerden Dr. Greg Plotnikoff, "2021 yılında bu, yapabildiğimiz her şeyin çok ötesinde. Bu, ezber bozan bir şey" derken, “Erken yakalanan kanserlerin daha tedavi edilebilir aşamalarda olduğunu söyleyerek, risk faktörleri olan hastalar için testi kullanılabilir” ifadelerini kullandı. Plotnikoff, "Bir şeyleri daha erken yakalayabilirsek, o zaman önemli bir fark oluşturma şansımız olur" şeklinde konuştu.

Kısırlık ve kanser yapıyor! Fast food ürünlerinde zehirli kimyasallar bulundu Yapılan bir araştırmada fast food gıdalarının sadece kolesterol, yüksek kalori ve karbonhidratlar olmadığını ortaya koydu. ABD’li bilim adamları, ünlü markaların hamburger, pizza ve dürüm gibi ürünlerinin çoğunda flatat adı verilen toksik kimyasallar buldu. Bu maddelerin ise kanser, kısırlık, tiroid yetmezliği gibi sağlık sorunlarına yol açtığı konusunda uyarı yapıldı.