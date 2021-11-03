Türkiye Gazetesi

Aşı uygulamalarında genç kesimi de harekete geçirmek ve bilinçlendirmek adına popüler paylaşım sitesi YouTube ile anlaşan Sağlık Bakanlığı ilk projesine start verdi. Bu kapsamda YouTube'un sevilen isimleri Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri ile soru cevap gerçekleştirip, aşı ile alakalı merak edilenleri cevaplandırdı.

GENÇ YAŞ GRUBUNDA AŞILAMA ARTTI

Covid-19 aşılarının tüm dünyada sağlık otoriteleri tarafından onaylanması ile hedef toplumun tamamının aşılanmasını sağlamak oldu. Yetişkin nüfusun büyük oranda aşılanmasının ardından hastalığa yakalanma oranı genç yaş grubunda artmaya başladı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı, YouTube ile Covid-19 aşıları hakkında kullanıcıları bilgilendirmek ve bu konuda sıkça sorulan soruları cevaplamak için bir proje hayata geçirdi.

YOUTUBE'UN SEVİLEN YÜZLERİNDEN AŞI SORULARI

“Aşı Ol, Sevdiklerine Yakın Ol” projesi kapsamında hazırlanan videolarda YouTube’un sevilen içerik üreticileri, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle Covid-19 hastalığı ve aşıları hakkında merak edilen konular üzerine konuşarak, uzmanlara Google’da en çok aranan soruları sordu.

Orkun Işıtmak ve Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Enes Batur ve Prof. Dr. Ateş Kara, Alper Rende ve Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Betül Çakmak ve Prof. Dr. Levent Akın, Refika Birgül ve Prof. Dr. Hasan Tezer’in Covid-19 aşıları hakkında sohbet ettiği videolar, Sağlık Bakanlığı YouTube kanalından, YouTube Türkiye resmi kanalından ve www.youtube.com/asiolsevdiklerineyakinol linkinden izlenebilecek.

YouTube, Covid aşısı karşıtı tüm içerikleri platformdan kaldıracak YouTube, onay almış aşılarla ilgili yanlış bilgi içeren tüm videoların platformdan kaldırılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığından aşı kampanyasına özel klip Sağlık Bakanlığı, Covid-19 ile mücadele kapsamında ‘Kolları sıvıyoruz’ sloganıyla başlatılan aşılama kampanyasına özel bir klip hazırladı.

Türkiye’de büyük aşı kampanyası başlıyor Sağlık Bakanlığı, korona aşısıyla ilgili yanlış algılamalara karşı seferberlik ilan etti. İlk partisi bu hafta gelecek aşılardan, güvenilirliğini göstermek için, toplumun önde gelen simaları da yaptıracak. Huzurevleri, cezaevleri, OSB ve büyük işletmelerde de aşılama olacak. Bu iş için özel hastaneler de görevlendirilecek. Mayıs sonuna kadar 50 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor.