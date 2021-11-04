Türkiye Gazetesi

Avrupa'daki koronavirüs durumunu "çok endişe verici" olarak nitelendiren Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Hans Henri Kluge düzenlediği basın toplantısında, "Avrupa bölgesinin 53 ülkesindeki mevcut bulaşma oranı çok endişe verici. Koronavirüs vakaları bir kez daha rekor seviyelere yaklaşıyor. Daha bulaşıcı olan Delta varyantı Avrupa ve Orta Asya'da bulaşmaya hakim olmaya devam ediyor’’ ifadelerini kullandı.

ŞUBAY AYINA KADAR YARIM MİLYON ÖLÜM GÖREBİLİRİZ

Salgının Avrupa'da daha hızlı ilerlediğini söyleyen Kluge, koronavirüse bağlı hastaneye yatışların bir haftada iki kattan daha fazla arttığını söyleyerek, "Bu yörüngede kalırsak şubat ayına kadar bölgede koronavirüsten yarım milyon ölüm daha görebiliriz" şeklinde konuştu. Maske kullanımına devam edilmesini söyleyen Kluge, “Eğer Avrupa’da ve Orta Asya’da maske kullanımı yüzde 95 seviyelerinde olursa, 2022 yılının şubat ayına kadar kaybedeceğimiz yarım milyon insanın 188 binini kurtarabiliriz” dedi.

KORONAVİRÜS VAKAKLARINDA YÜZDE 55 ARTIŞ YAŞANDI

Geçen hafta bildirilen yaklaşık 1 milyon 800 bin yeni koronavirüs vakası ve 24 bin can kaybıyla önceki haftaya göre Avrupa’da yüzde 6 ve Orta Asya’da yüzde 12 artış kaydedildi. Son 4 hafta içinde Avrupa, koronavirüs vakalarında yüzde 55'ten daha fazla yükseliş gösterdi. DSÖ’ye göre vakalardaki artış, yetersiz aşı kampanyaları ve koronavirüs önlemlerinin gevşemesinden kaynaklanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü 'aşı pasaportuna' şimdilik sıcak bakmıyor Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamalarının virüsün bulaşmasını engelleyip engellemediği konusundaki belirsizlik ve dünyadaki aşı adaletsizliği nedeniyle şimdilik "aşı pasaportuna" sıcak bakmadıkları mesajını verdi.