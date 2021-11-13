Türkiye Gazetesi

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Bir kanama bozukluğu olan K vitamini eksikliği, özellikle prematüre bebeklerde daha uzun ve şiddetli seyrediyor. K vitamini eksikliği sebebiyle özellikle kafa içi ve iç organlarda meydana gelen kanamalar, beyin hasarı sonucu zekâ geriliği ve felç gibi önemli problemlere hatta bebeğin hayatını kaybetmesine sebep oluyor.



K vitamini; kan pıhtılaşması, kemik metabolizmasında rol oynayan yağda eriyen bir vitamindir

Türkiye'de K vitamini eksikliğinden kaynaklı kanamalar ve olumsuz sonuçları önlemek amacıyla tüm bebeklere, doğumu takiben tek doz K vitamini uygulanıyor. Sağlık Bakanlığı düşük doğum ağırlıklı bebeklerde K vitamini uygulama dozları yeniden düzenledi. Yenidoğan Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda 1500 gramın altında dünyaya gelen bebeklere doğumdan hemen sonra 0,5 mg K vitamini yapılacak.

C vitaminin Covid-19 karşı etkisi açıklandı: Yüzde 70 oranında iyileşme sağlıyor Dünya genelinde yapılan 12 klinik araştırması sonucunda C vitaminin koronavirüse karşı etkili oldu açıklandı. C vitaminin damardan verilmesinin koronavirüs tedavisinde kandaki oksijen seviyesini arttırdığı, iltihabı azaltabileceği ve hastanede kalış süresini kısaltabileceği belirtildi. Bilim adamları, C vitaminin Covid-19’u önleyebileceğini ve iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olabileceği belirtilirken, Çin'in Wuhan kentinde yürütülen çalışmada, C vitamininin belirti gösteren Covid-19’dan iyileşme oranını yüzde 70 artırdığı bulundu.

Bebekte aşı deneyi 'K vitamini' çıktı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, aile hekimliğinde bir bebeğe Covid-19 aşısı yapıldığının kanıtı olduğu iddia edilen bir belge paylaştı. Ancak daha sonra Özdağ, kendisini Bakan Koca'nın aradığını belirtip belgenin vitamin iğnesi olduğunu belirtti.