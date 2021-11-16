Türkiye Gazetesi

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İngiltere’de Imperial College of London tarafından yapılan bir araştırmada ülkede koronavirüs vakalarının zirveye çıktığı mart ve nisan aylarında çocuklarda görülen Tip 1 diyabet hastalığının neredeyse iki katına çıktığı belirtildi.

Diabets Care adlı bilimsel dergide yayımlanan ve kısıtlı bir hasta grubunda yapılan çalışmada Tip 1 diyabetli 30 çocuk incelendi. Araştırmaya katılan 21 çocuğun daha önce koronavirüsle enfekte olduğu, beş çocuğun ise aktif koronavirüs hastası olduğu belirtildi.

Araştırmacılar, koronavirüsün pankreastaki insülin üreten hücrelere saldırması sonucunda böyle bir sonucun çıkmış olabileceğini belirtti.

Diyabet Covid’den fazla ölüme sebep oldu Koronavirüs yüzünden dünyada bugüne kadar yaklaşık 5,1 milyon kişi hayatını kaybederken Uluslararası Diyabet Federasyonu, diyabet ve ona bağlı komplikasyonlar yüzünden sadece 2021 yılında 6,7 milyon kişinin öldüğünü açıkladı.

Diyabet tedavisi gören doktor hayatını kaybetti Bursa'da görev yapan diş hekimi Serap Aydın, uzun zamandır diyabet tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.