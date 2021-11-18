Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC hakkında '”TURKOVAC, bu yıl bitmeden acil üretim onayı ile kullanılmaya başlanacak” dedi. Bakan Koca küçük ölçekli üretiminin başladığı TURKOVAC’ın büyük ölçekli üretimi için acil kullanım onayı beklediğini söyledi.

AŞIDA DA OLDUĞU GİBİ İLAÇTA DA ERKEN DÖNEM

Bakan Koca, Endonezya, Malezya dahil çok sayıda ülkenin TURKOVAC’ı beklediğini belirtti. Koca, salgınla mücadelede aşıda olduğu gibi ilaçta da erken dönemde kullanıma geçmek istediklerini söyleyerek “İlacı da en erken kullanan ülkeler arasında olmak istiyoruz” şeklinde konuştu. Sağlık Bakanı, son bir hafta içinde hastane yükünün azalmaya başladığı bilgisini de paylaştı.

Bakan Koca açıkladı: Sivas da mavilendi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sivas, ikinci doz aşı oranında mavi kategorisine geçti” dedi.