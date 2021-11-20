Türkiye Gazetesi

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Aktif, canlı, koşturan bir çocukta diz altında özellikle kaval kemiği üzerinde çarpma ve düşmeye bağlı morluk oluşmasının doğal olduğunu anlatan Prof. Dr. Celkan “Ancak sadece diz altında değil vücudun diğer bölgelerinde de morluk varsa ve çarpma olmadan ya da küçük çarpmalarla bile büyük morluklar oluşuyorsa bu bir kan hastalığını düşündürmelidir. Bu durum kan pulcuk sayısı ve fonksiyon bozuklukları, Hemofili A ve Hemofili B, pıhtılaşma faktör eksiklikleri, lösemi, kemik iliğini tutan tümör hastalıkları, karaciğer ve böbrek hastalıklarının belirtisi olabilir” diye anlattı.

HER MORLUK LÖSEMİ DEĞİL

Löseminin tek başına morluklarla belirti vermediğini hatırlatan Prof. Dr. Celkan “Morlukların lösemiyi düşündürmesi için çocukta genellikle beraberinde kilo kaybı, vücutta çeşitli bölgelerde bezeler, diş etlerinde şişkinlik ve eklem ağrıları, ateş ve düzelmeyen enfeksiyonlar olmalıdır. Eklem ve bacak ağrıları romatizmal çocuk hastalıklarına bağlı olabileceği gibi lösemiye de bağlı olabilir” diye konuştu.

Göz hastalıkları doktoru uyardı: 3 Covid hastasından birinde görülüyor Koronavirüsün göz sağlığı üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını belirten Dr. Yusuf Yıldırım, maske ve mesafe tedbirlerinin gevşetilmesi ile birlikte önümüzdeki süreçte göz enfeksiyonlarının artacağını söyledi. Yıldırım, "Genellikle 3 Covid hastasından bir tanesinde gözüküyor, ancak vatandaşlarımızın her göz kaşıntısını, sulanmasını veya kızarıklığını koronavirüse mal etmemesi gerekir” dedi.