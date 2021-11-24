Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu | ANKARA

Koronavirüsün beşinci dalgası Avrupa'yı sardı. Bu durum sonrası sağlık uzmanları, Türkiye'yi uyardı. Uzmanlar, koronanın yeni dalgasının ilk önce Avrupa'da başladığı, ardından 4-5 hafta içerisinde Türkiye'ye geldiğini söyledi. Salgına yönelik yapılan değerlendirme toplantılarında "Aralık ortasından sonra vaka artışları görülebilir. Yasaklar yerine, aşısızlara yönelik kısıtlamalar düşünebilir. Doğu ve Güneydoğu'da bazı iller aşılamada çok düşük. İl bazında yasaklar getirilebilir " görüşleri bildirildi.

6 MİLYON KİŞİ AŞI OLMADI

Öte yandan Türkiye’de en üst seviyede yapılan bütün tavsiyelere rağmen 18 yaş üstü nüfusun altı milyonu hâlen hiç aşı olmadı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre yaklaşık 8 milyon kişi ise zamanı gelmesine rağmen iki veya üçüncü dozunu yaptırmadı. Hafta içi, günlük yapılan doz sayısı 150 binin altında seyrediyor.



Günde 1 milyonu geçen aşılama rakamları artık hafta içi 150 binde

YENİ KAMPANYA DİLİ ŞART

Uzmanlar, hem aşılamada istenen seviyeye ulaşılmaması hem de toplumun artık kurallara uyma konusunda giderek duyarsızlaşması sebebiyle salgın yönetiminde ‘Makas değiştirilmesi’ gerektiğini savunuyor. Sosyolog ve psikologların devreye girerek yeni bir kampanya dili oluşturulmasına vurgu yapılıyor. Toplumda maske kullanımının yüzde 60’lara kadar gerilediğine dikkat çeken uzmanlar “Her gün bir uçak dolusu insanı kaybediyoruz. Toplum artık bunu kanıksamış görünüyor. Bu çok tehlikeli. Toplumun bu psikolojiden çıkarılması lazım. Bu aslında ciddi bir klinik tablodur ve değerlendirilmelidir. Özellikle aşıya ilginin yeniden artırılması lazım. Avrupa’da vakalar artışta olsa da aşılar sayesinde hastane yatışı ve ölümler düşük” dedi. Bu arada, bir yakınını Covid-19’dan kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat “Yakınım, aşı karşıtlarının etkisinde kalarak aşı olmamıştı. Şimdi içimden bu güzel insanı kandıranların yüzüne tükürüp ‘Katilsiniz’ demek geliyor” ifadelerini kullandı.



Türkiye aşılama tablosu ve oranları

"COVID'İ YENEN İLACI BİZ DE ÜRETECEĞİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Koca, Covid-19 tedavisinde kullanılacak Molnupiravir hapının Türkiye'deki sürecine ilişkin sorulan soruyu "Molnupiravir'in etkili olduğunu gösteren çok sayıda çalışma var. Bu ilacı yerli olarak üretmek için lisans başvuruları aldık. Bu dönemde rekabetle, en düşük fiyata mal ederek vatandaşımızı en erken dönemde Molnupiravir ile buluşturmayı hedefliyoruz. Bu da çok uzun sürmeyecek" şeklinde cevap verdi. Koca, eczanelerde yaşanan ilaç sıkıntısında da ciddi bir problem olmadığını aktardı. Artan vakalar sonrası yasakların gelip gelmeyeceğine ilişkin ise Bakan Koca, şunları söyledi: Yeni dönemde salgını kapatmalarla yönetmeyi düşünmüyoruz. Özellikle aşıyı son derece önemsiyoruz. Herkesin aşı olmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yer yer yanlış bir algıyla 'Bir tane, iki tane aşı niye korumuyor' deniyor. Benzer şekilde difteri, boğmaca, tetanoz bir kere mi yapılıyor? Beş kere yapılıyor. Aşının da bir koruyuculuk süresi var. 6 ay, 8 ay, 12 ay olabiliyor.

DELTA VARYANTI SONA DOĞRU GELDİ

Japon bilim adamları, Covid-19'un mutasyonlarını araştırdı. Çıkan sonuç hakkında bilgi veren genetik profesörü Ituro Inoue "Mutasyonlar arttıkça, biz bu virüsün hata vermeye başladığını görüyoruz. Artık kendisinin kopyalarını üretemiyor ve çoğalamıyor. Bu sebeple yok oluşa doğru ilerliyor" dedi. Araştırmayı yorumlayan İngiliz bilim adamı Dr. Simon Clarke "Bir virüs bu noktaya geldiyse ölüyor demektir" ifadelerini kullandı.

Aşılama durma noktasına geldi Türkiye’de aşılama oranı son altı ayın en düşük seviyesine indi. İlk doz yapılanların sayısı günlük 30 binlere düştü. Bu durum toplum bağışıklığına ulaşılmasını da geciktirdi.

BioNTech 3. doz hatırlatma aşılaması başladı İki doz BioNTech aşısı yaptıran vatandaşlar için 3. doz hatırlatma aşıları bugünden itibaren yapılmaya başlandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Nurettin Yiyit, aşı olanların antikorlarının düşmeden hatırlatma aşılarını yapmalarını önerdi.

Çocukları aşılamak virüsün yayılmasını engelliyor Pandeminin başında geçerli olan Covid-19 enfeksiyonunun çocuklarda hafif atlatıldığı bilgisi geçerliliğini kaybetti. Sağlık Bakanlığının 12 yaş üstü çocuklara aşı yapılmasını tanımladıktan sonra bu yaş grubundaki çocukların aşılanması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, çocukları aşılamanın virüsün toplumda yayılmasını engellediğini söyledi.