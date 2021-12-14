Türkiye Gazetesi

Japonya'da uzmanlar yaşlanma ile ortaya çıkan, birçok hastalığa sebep olan ve ölüm riskini artıran zombi hücrelere karşı aşı geliştirmeyi başardı. Juntendo Üniversitesinden Prof. Dr. Toru Minamino liderliğindeki ekip, test sonuçları Nature Aging adlı dergide yayımlanan ve fareler üzerinde denenen aşı sayesinde yaşlanan hücreler olarak da bilinen zombi hücrelerde azalma sağlandığını duyurdu. Araştırmacılar aşıyla damar sertliğine yol açan zombi hücrelerin kümelendikleri bölgelerde azalma gösterdiğini doğruladı. Bulguların aşının etkinliğine işaret ettiğini belirten Minamino “Aşının damar sertliği, şeker hastalığı ve yaşlanmanın yol açtığı diğer hastalıkları önlemede kullanılabileceğini söyleyebiliriz” dedi. Zararlı kimyasallar salgılayarak yakındaki sağlıklı hücrelere zarar veren zombi hücreler, insan vücudunda biriktikçe şeker hastalığı, damar sertliği, kemik erimesi ve Alzheimer gibi hastalıklara sebep oluyor.

Cilt güzelliğinin anahtarı üç adımlı masajda saklı Avustralya’nın en eski yerleşim merkezlerinden Sidney’in yanı sıra, Melbourne, Paris ve Los Angeles’ta stüdyoları bulunan cilt bakım uzmanı Melanie Grant, Victoria Beckham ve Kim Kardashian gibi çok sayıda ünlünün güzel görünmesinde görev yapıyor.

Bor madeninden yara tedavisinde ve cilt bakımında kullanılacak krem üretildi Prof. Dr. Arzu İlçe, "Borun yara üzerine yapılmış az sayıda çalışması vardı, bu konuda ne yapabiliriz diye düşünerek kimyager ve biyolog arkadaşlarımızla tıp fakültesinden hocalarımızla bir araya gelerek bu projeyi gerçekleştirdik." dedi.