Türkiye Gazetesi

Koronavirüste son durumun açıklandığı Covid-19 tablosu yayımlandı. Tabloda vaka sayısında yeniden düşüş yaşandığı görülürken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin açıklamada bulunarak aşı çağrısını yineledi. Bakan Koca, Aşı, toplumsal hayatın normale dönmesini kolaylaştırıyor, önünü açıyor. Hayatı desteklemek için de eksik aşılarınızı olun” dedi.

193 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

15 Aralık’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 19 bin 872 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 193 oldu. Bir günde toplam 357 bin 325 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 239 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,22 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,17 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 122 milyon 37 bin 127’e yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞI DURUMU

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 58,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Aşının sonuçlarını biliyoruz: Kişiyi koruma altına alıyor ve hastalığın genelde hafif geçirilmesini sağlıyor. Bu kadar mı? Hepsi sağlıkla mı ilgili? Değil. Aşı, toplumsal hayatın normale dönmesini kolaylaştırıyor, önünü açıyor. Hayatı desteklemek için de eksik aşılarınızı olun” dedi.

Google’dan sert aşı kararı: Önce maaş kesintisi ardından işten çıkarma uygulanacak Teknoloji devi Google, çalışanları için aşı zorunluluğu getirdiği duyurdu. Alınan kararla çalışanlarında endişe oluşturan Google, karara uymayanların için sert kurallar getirdi. Teknoloji devi 18 Ocak’a kadar aşı olmayan çalışanların, ilk olarak maaşlarının kesileceğini, daha sonra işten çıkarılacakları belirtildi.

DSÖ'den omicron uyarısı: Hafif semptomlar aldatmasın salgın bitmeyecek Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına karşı uyardı. DSÖ yeni varyantın, diğer varyantlara kıyasla daha hafif semptomlar göstermesinin salgının biteceği anlamına gelmediğini bildirdi.

Bakan Koca haftalık vaka haritasını açıkladı: Zirve Çanakkale Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarına dair haftalık vaka haritasını açıkladı. İl bazında yayımlanan insidans haritasına göre her 100 bin kişide İstanbul'da 269,58, Ankara'da 182,37 ve İzmir'de ise 69,58 olurken Covid-19 vaka vaka sayısı en çok olan il 472,53 ile Çanakkale oldu.