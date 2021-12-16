Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

İlk defa 15 Aralık 2005 yılında Delhi'de kutlanmaya başlayan ve diğer zamanla diğer ülkelere yayılan “Uluslararası Dünya Çay Günü” çeşitli etkinliklerle bir araya gelip çay içerek kutlanıyor. Kahveden daha az kafein içermesi ve sahip olduğu antioksidanlar sebebiyle çay, kararında tüketildiğinde sağlık için çok faydalı bir içecek. Tabii ki aşırıya kaçmadan ve mümkünse şekersiz tüketilmesi şartıyla.

İşte çayın sağlık için faydaları:

Kalp hastalıklarını önler: Siyah çayın içinde yüksek miktarda bulunan flavonoidler kalp hastalarında damarların fonksiyon bozukluklarının tamir edilmesine yardımcı olur. 2009 yılında yapılmış bir çalışmada günde 3-4 fincan siyah çay içen kişilerde; inme riskini günde 1 fincan içenlere göre yüzde 21 oranında azalttığını göstermiştir. Harvard’da yapılan başka bir çalışma ise kalp krizi riskini yüzde 44 oranında azaltabileceğini göstermiştir. Kötü kolesterol dediğimiz LDL kolesterol seviyesini ise yüzde 11 oranında düşürebilir.

Kanser riskini azaltır: 2014’te yapılan bir araştırma, siyah çay alımının cilt, prostat, akciğer ve meme kanserine karşı antikanser potansiyeli olabileceğini öne sürüyor. Başka bir çalışmada ise, çay polifenollerinin güçlü bir serbest radikal temizleme etkisinin olduğunu ve çay tüketiminin tümör oluşumunu baskıladığı görüldü.

Diyabet riskini düşürür: Bazı çalışmalarda düzenli olarak günde 1-2 fincan siyah çay tüketimi yapıldığında, Tip 2 diyabet oluşumunun yüzde 70 oranında düşürülebildiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Stresi azaltır: Siyah çayda bulunan L- theanine maddesinin rahatlama ve uzun süreli daha iyi konsantrasyon sağladığını gösteren çalışmalar bulunuyor. Gün içerisinde ortalama 2-3 fincan siyah çay tüketildiğinde stres hormonu olan kortizol seviyesinin düştüğü gözlemlenmiştir.

Dikkati artırır: Yüksek kafein içeriği olan diğer içeceklere göre siyah çayda bulunan düşük kafein oranı kan akışına yardımcı olurken, beyin fonksiyonlarını da güçlendirir. Ayrıca metabolizma ve solunum sistemiyle kalp ve böbrekleri de uyarır.

Sindirime yardımcı olur: Çay, sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Mide bulantısı ile ishal arasında değişen bir dizi sorunu tedavi edebilir. Çay ayrıca, bağırsak iltihabını azalttığı gösterilen tanenleri de içerir. Bu, mide kramplarını yatıştırmaya ve irritabl barsak sendromunu tedavi etmeye yardımcı olabilir.

Büyük tehlike! Kağıt bardakta çay, kahve içenler dikkat Koronavirüs salgını ile birçok yerde kağıt bardak ile çay satışı başladı. Dünya çapındaki uzmanlar da kağıt bardakların zararlarını araştırdı. Bilim insanlarının yaptığı araştırma bir karton bardaktan kahve veya çay içmenin binlerce mikroplastik yutma riskini de beraberinde getirdiğini ortaya çıkardı.

Bitki çayı tüketenler dikkat! Yanlış kullanımda zararları ortaya çıktı Bitki çaylarını tekrar ısıtmanın veya uzun süre kaynatmanın sonucunda farklı maddelerin ortaya çıkmasına sebep olabildiğine ve özellikle kekiğin safra kesesi ve gebe hastalar için ciddi risk taşıdığına dikkat çeken Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel İmmünoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fulya İlhan, adı bitkisel olunca her şeyin kolay ve zararsız olarak algılanmasının yanlış olduğunu kaydetti.