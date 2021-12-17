Türkiye Gazetesi

Reflü günümüzde sık görülen hastalıklardan biri. Midede yanma ve eksime, ağza acı bir tadın gelmesi gibi durumlar başlıca reflü şikayetleri arasında yer alıyor. Reflü hastalığında yaşam tarzı değişikliklerinin tedavinin temelini oluşturduğunu belirten Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Suna Yapalı, reflü şikayetlerini azaltmak için tavsiyelerde bulundu.

REFLÜ NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Mide sıvısının yemek borusuna kaçmasıyla oluşan ve göğüs kemiği arkasında yanma ve ağıza acı su gelmesine yol açan hastalık; kronik öksürük, boğazda yanma, ses kısıklığı, yutma güçlüğü, ağız kokusu, göğüs ağrısı ve dişlerde tahrişe bile neden olabiliyor.

Ses kısıklığı veya öksürük yakınması ile kulak, burun ve boğaz uzmanına ya da göğüs ağrısı nedeniyle kardiyoloji uzmanına başvuran hastada ana sorun reflü olabiliyor. Pandemide sık ve daha fazla yemek, fast-food tarzı yiyecekler tüketmek, hareketsiz kalmak, kilo almak ve gece atıştırmalıklarına ağırlık vermek reflü hastalığının yaygınlaşmasına neden oldu. Reflü hastalığında yaşam tarzı değişiklikleri tedavinin temelini oluşturuyor. Aksi taktirde tedaviden başarılı sonuç almak mümkün olmayabiliyor. İşte reflü şikayetlerini azaltmak için 10 etkili öneri…

BU YİYECEKLERDEN UZAK DURUN

Kızartmalar, aç karnına ve aşırı kahve-çay içmek, asitli içecekler tüketmek, yemek borusunun altında koruyucu bir mekanizma olan kasın gevşemesine yol açıyor. Bu durum da yemek borusuna mide sıvısının geçişini kolaylaştırıyor. Bu nedenle portakal ve domates gibi asit içeriği yüksek besinleri kısıtlı tüketmeli, aşırı salçalı yemeklerden kaçınılmalıdır. Hazır ve katkı maddesi içeren paketli gıdalar, soslu yiyecekler, aşırı acı, tuzlu ve baharatlı gıdaların tüketiminden de uzak durulmalıdır.

Reflüden korunmak için portakal ve domates gibi asit içeriği yüksek besinleri kısıtlı tüketmeli, aşırı salçalı yemeklerden kaçınılmalıdır.

BÜYÜK PORSİYONLARA DİKKAT

İhtiyacımızdan fazla büyük porsiyonların tüketilmesi karın içi basıncı artırarak reflüyü kolaylaştırır. Aynı öğünde çorba, ana yemek, salata, tatlı veya meyvenin birlikte tüketilmesi yerine porsiyonları küçülmek, meyve ya da tatlıyı ara öğünde tüketmek tercih edilebilir.

YEMEKTEN HEMEN SONRA MADEN SUYU İÇMEYİN

Öğünlerde yemekle beraber su tüketilmesi yemek hacmini artırarak, reflü oluşumunu kolaylaştırır. Su tüketimi öğün arasına kaydırılmalıdır, ayrıca öğün aralarında içilen su yemek borusuna kaçan mide sıvısını temizleyerek reflüyü engelleyecektir. Yemek sonrası hazmı kolaylaştırmak için maden suyu tüketmek sanılanın aksine reflüyü artıracaktır.

GECE ATIŞTIRMALIKLARINDAN KAÇININ

Geç saatlerde meyve, çerez ve çikolata gibi atıştırmalıkların tüketilmesi, uyku öncesi besinlerin hazmedilememesine yol açar ve reflü şikayetini artırır. Bu nedenle yatmadan önceki son üç saatte yemek yemekten ve atıştırmalıklardan kaçının.

YATAĞIN BAŞ KISMI YÜKSEK OLMALI

Özellikle gece reflüsü olan kişiler uyurken yatağın başını en az 30 derecede yükselterek yatmalı ya da çok yüksek olmayan, başın gövdeden biraz daha yukarıda olmasını sağlayacak yastıkla yatmalıdır. Yatarken başın biraz yüksekte olması mide asidinin yemek borusuna ya da boğazınıza gelmesini engelleyecektir.

KİLONUZU KORUMAYA ÇALIŞIN

Obezite tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artan, bir pandemi halini alan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Toplumun 1/3’ü obez, 1/3’ü ise fazla kiloludur. Obezite ve bel çevresindeki artış ile karın içi basınç artar ve bu da reflü oluşumunu kolaylaştırır. İdeal vücut ağırlığına ulaşılması ile reflü kontrol altına alınabilir ve sürekli ilaç kullanımı önlenebilir.

BEDENİ SARAN SIKI GİYSİLER GİYMEYİN

Kemer, korse gibi sıkı ve bedeni saran giysiler karın içi basıncını artırarak reflüye zemin hazırladığından sıkı kıyafetlerden kaçınılmalıdır.

YEMEK SONRASI HEMEN UZANMAYIN

Yemekten hemen sonra uzanmak reflüyü kolaylaştıran önemli bir tehlikedir. Yemekleri yedikten sonra en az 3 saat oturur veya dik pozisyonda kalmalı, hemen uzanılmamalıdır.

SİGARA VE ALKOLDEN UZAK DURUN

Sigara ve alkol yemek borusunun savunma mekanizmalarını bozar, ayrıca yemek borusunun altındaki kasın gevşemesine yol açarak reflüyü kolaylaştırır.

DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN

Kilo kontrolünü sağlamanın en önemli yolu diyet ile beraber düzenli egzersiz yaparak kalori açığı oluşturmaktır. Yemekten hemen sonra yapılan egzersiz reflüyü kolaylaştırarak, egzersiz kalitesini de etkileyecektir. Haftada 3-5 kere en az 30 dakika yürüyüş faydalı olacaktır.

Pandemi döneminde reflü şikayetleri arttı Pandemide reflü şikayetlerinin artığını belirten Prof. Dr. Vedat Göral, "Özellikle pandemi döneminde artan stres ve yeme alışkanlıklarının değişmesi, aşırı yeme, karbonhidrattan zengin beslenme, geç saatlere kadar yeme, hareketsizlik, reflü şikayetlerini belirgin hale getirebilmektedir” dedi.

Reflü hastaları bunlara dikkat etmeli Reflü hastalarının yatmadan iki-üç saat önce yemekten kaçınması gerektiğini belirten Dr. Erkan Koçyıldız "Yemeklerin yağ içeriğini ve baharatı azaltmalı. Kahve, çay, gazlı içecekler ve çikolata alımını minimuma indirmeli." dedi.